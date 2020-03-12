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Додо: Симулировали на тренировках сложные ситуации со стороны Вольфсбурга
Первая "коронавирусная" игра для "горняков"
Игрок правого фланга "Шахтера" Додо анонсировал сегодняшнюю первую встречу 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом" в Германии.
Эта команда очень хороша физически, замечательная техника. Мы прекрасно знаем, что в их арсенале есть скоростные контратаки.
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Но мы отрабатывали, симулировали все сложные эпизоды, проблемы, которые они могут нам причинить. Постараемся удивить их в матче.
Игра "Вольфсбург" - "Шахтер" начнется в 22:00.
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Источник:Футбол News
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