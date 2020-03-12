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Додо: Симулировали на тренировках сложные ситуации со стороны Вольфсбурга

Лига Европы
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Первая "коронавирусная" игра для "горняков"

Додо: Симулировали на тренировках сложные ситуации со стороны Вольфсбурга
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Игрок правого фланга "Шахтера" Додо анонсировал сегодняшнюю первую встречу 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом" в Германии.

Эта команда очень хороша физически, замечательная техника. Мы прекрасно знаем, что в их арсенале есть скоростные контратаки.

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Но мы отрабатывали, симулировали все сложные эпизоды, проблемы, которые они могут нам причинить. Постараемся удивить их в матче.

Игра "Вольфсбург" - "Шахтер" начнется в 22:00.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) Додо
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