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Осторожные действия португальского десанта. Олимпиакос – Вулверхэмптон 1:1
Гости не захотели увезти из Греции более удобный результат, предпочтя сэкономить силы
Поединок начался с двух перспективных стандартов для футболистов "Олимпиакоса" – игроки гостей дважды не уследили за рывками вингеров хозяев и были вынуждены фолить. Тем не менее, подачи Вальбуэны не принесли опасности у ворот Патрисиу. Греки смотрелись интереснее англичан на стартовом отрезке, предлагая домашние заготовки, комбинации на третьего и контроль мяча. На 23-й минуте Масурас и вовсе попал в перекладину после прострела с фланга – правда, перед этим судья дал свисток, зафиксировав офсайд.
На этом активные атакующие действия в исполнении "Олимпиакоса" вынужденно завершились – судья посчитал, что Семеду исполнил фол последней надежды, сбивая Жоту, после чего показал защитнику хозяев красную карточку. Интересно, что дело происходило даже не в штрафной площадке – Рубен Невеш стандарт запорол. "Волки" закономерно забрали снаряд и территорию, но воспользоваться численным превосходством в первом тайме не смогли.
HT | #OLY 0-0 #WOL— Wolves (@Wolves) March 12, 2020
The first half comes to an end... #OLYWOL
⏱⚽️ pic.twitter.com/ftI2m0Zibl
Эль-Араби шокировал растерянных "волков" в дебюте второй половины встречи, замкнув прострел Гильерме вдоль вратарской. Таким образом, спорадическая активность подопечных Нуну Эшпириту Санту позволила хозяевам внезапно отличиться. "Вулверхэмптон" не усилил давление, но помог рикошет – на 66-й минуте гости сравняли цифры на табло усилиями Педро Нету. Португалец неудачно пробил со стандарта, но футболист в стенке подправил снаряд в противоход Са. Имея преимущество в количестве игроков на поле, "волки" не атаковали большими силами. Получилось так, что счет устроил обе команды – хозяева были счастливы пропустить всего один мяч в меньшинстве, а гости забить на выезде. Тем не менее, "Вулвз" следует быть осторожными в ответном матче на "Молинью" – греки уже ошарашили одну английскую команду в ее логове.
Τελικό. Ολυμπιακός - Γουλβς 1-1. / Full-Time. Olympiacos - @Wolves 1-1.— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 12, 2020
#Οlympiacos #OLYWOL #UEL #Football
FT | #OLY 1-1 #WOL— Wolves (@Wolves) March 12, 2020
The first leg ends all square. #OLYWOL
⏱???? pic.twitter.com/pmlerPqRLq
1/8 Лиги Европы, первый матч.
Стадион: "Караискакис" (Пирей)
Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)
"Олимпиакос" – "Вулверхэмптон" 1:1
Голы: Эль-Араби (54) – Нету (67)
"Олимпиакос": Са – Эламбделлауи, Семеду, Ба, Цимикас – Гильерме, Бухалакис, Камара – Вальбуэна (Гашпар, 84), Эль-Араби (Фортунис, 74), Масурас (Сиссе, 34)
"Вулверхэмптон": Патрисиу – Боли, Коади, Саисс – Доэрти (Нету, 46), Моутиньо (Дендонкер, 85), Невеш, Винагре (Поденсе, 79) – Траоре, Хименес, Жота
Предупреждения: Са (90) – Доэрти (8), Коади (38), Нету (90+1)
Удаление: Семеду (28)