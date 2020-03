Осторожные действия португальского десанта. Олимпиакос – Вулверхэмптон 1:1

Поединок начался с двух перспективных стандартов для футболистов "Олимпиакоса" – игроки гостей дважды не уследили за рывками вингеров хозяев и были вынуждены фолить. Тем не менее, подачи Вальбуэны не принесли опасности у ворот Патрисиу. Греки смотрелись интереснее англичан на стартовом отрезке, предлагая домашние заготовки, комбинации на третьего и контроль мяча. На 23-й минуте Масурас и вовсе попал в перекладину после прострела с фланга – правда, перед этим судья дал свисток, зафиксировав офсайд.

На этом активные атакующие действия в исполнении "Олимпиакоса" вынужденно завершились – судья посчитал, что Семеду исполнил фол последней надежды, сбивая Жоту, после чего показал защитнику хозяев красную карточку. Интересно, что дело происходило даже не в штрафной площадке – Рубен Невеш стандарт запорол. "Волки" закономерно забрали снаряд и территорию, но воспользоваться численным превосходством в первом тайме не смогли.

