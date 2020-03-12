Осторожные действия португальского десанта. Олимпиакос – Вулверхэмптон 1:1

Поединок начался с двух перспективных стандартов для футболистов "Олимпиакоса" – игроки гостей дважды не уследили за рывками вингеров хозяев и были вынуждены фолить. Тем не менее, подачи Вальбуэны не принесли опасности у ворот Патрисиу. Греки смотрелись интереснее англичан на стартовом отрезке, предлагая домашние заготовки, комбинации на третьего и контроль мяча. На 23-й минуте Масурас и вовсе попал в перекладину после прострела с фланга – правда, перед этим судья дал свисток, зафиксировав офсайд.

На этом активные атакующие действия в исполнении "Олимпиакоса" вынужденно завершились – судья посчитал, что Семеду исполнил фол последней надежды, сбивая Жоту, после чего показал защитнику хозяев красную карточку. Интересно, что дело происходило даже не в штрафной площадке – Рубен Невеш стандарт запорол. "Волки" закономерно забрали снаряд и территорию, но воспользоваться численным превосходством в первом тайме не смогли.

Эль-Араби шокировал растерянных "волков" в дебюте второй половины встречи, замкнув прострел Гильерме вдоль вратарской. Таким образом, спорадическая активность подопечных Нуну Эшпириту Санту позволила хозяевам внезапно отличиться. "Вулверхэмптон" не усилил давление, но помог рикошет – на 66-й минуте гости сравняли цифры на табло усилиями Педро Нету. Португалец неудачно пробил со стандарта, но футболист в стенке подправил снаряд в противоход Са. Имея преимущество в количестве игроков на поле, "волки" не атаковали большими силами. Получилось так, что счет устроил обе команды – хозяева были счастливы пропустить всего один мяч в меньшинстве, а гости забить на выезде. Тем не менее, "Вулвз" следует быть осторожными в ответном матче на "Молинью" – греки уже ошарашили одну английскую команду в ее логове.

1/8 Лиги Европы, первый матч.

Стадион: "Караискакис" (Пирей)

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

"Олимпиакос" – "Вулверхэмптон" 1:1

Голы: Эль-Араби (54) – Нету (67)

"Олимпиакос": Са – Эламбделлауи, Семеду, Ба, Цимикас – Гильерме, Бухалакис, Камара – Вальбуэна (Гашпар, 84), Эль-Араби (Фортунис, 74), Масурас (Сиссе, 34)

"Вулверхэмптон": Патрисиу – Боли, Коади, Саисс – Доэрти (Нету, 46), Моутиньо (Дендонкер, 85), Невеш, Винагре (Поденсе, 79) – Траоре, Хименес, Жота

Предупреждения: Са (90) – Доэрти (8), Коади (38), Нету (90+1)

Удаление: Семеду (28)