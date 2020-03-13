Нуну Эшпириту Санту: Люди болеют и умирают, а мы играем в футбол – это абсурд

Звичайный грипп пришел, ушел. И если сегодня ты ципанул его то почти сразу ты чувствуешь это. То коронавирус более подлый в этом плане. Мало того что симптомы появляются до 14 дней (а за это время ты можешь заразить очень много других). Так ещё и сам он не куда не денется. Да ещё и плюс ко всему корона более заразна. Цепануть его можно просто стоя рядом с больным.