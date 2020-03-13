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Нуну Эшпириту Санту: Люди болеют и умирают, а мы играем в футбол – это абсурд

Лига Европы
(1 голосов)

Категорическое мнение португальского менеджера "Вулвз"

Нуну Эшпириту Санту: Люди болеют и умирают, а мы играем в футбол – это абсурд
Новина українською

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту поставил под сомнение факт продолжения поединков в период пандемии коронавируса. Вчера его команда сыграла вничью с "Олимпиакосом" в рамках первого поединка 1/8 Лиги Европы (1:1). Цитирует наставника AS.

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"Мы играем с тяжелым сердцем из-за ситуации в мире. Люди болеют и умирают, а мы играем в футбол – это абсурд".

"Я понимаю решение играть при пустых трибунах, но смысл футбола – в обратном. Сейчас ситуация вышла за рамки спорта, это проблема всего человечества. Мы притворяемся, что ведем нормальную жизнь. Нужно остановиться".

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Вулверхэмптон Нуну Эшпириту Санту коронавирус
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Источник:
Marca

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Комментарии (6)
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Anatolex (Запорожье)
13.03.2020 в 12:05
По сообщениям СМИ Кернес ещё не ввёл карантин в в Харькове. Представляю реакцию "Вофсбурга" - они выходят на матч, а стадион полон зрителей.
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Гаринча (Киев)
13.03.2020 в 11:38
День прийдёт, наступит часСмерть ждёт каждого из нас...
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0
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kapost (Винница)
13.03.2020 в 10:32
Від "звичайного" грипу вмирає більше. Закривайте лігу
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0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
13.03.2020 в 11:20
Звичайный грипп пришел, ушел. И если сегодня ты ципанул его то почти сразу ты чувствуешь это. То коронавирус более подлый в этом плане. Мало того что симптомы появляются до 14 дней (а за это время ты можешь заразить очень много других). Так ещё и сам он не куда не денется. Да ещё и плюс ко всему корона более заразна. Цепануть его можно просто стоя рядом с больным.
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
13.03.2020 в 11:39
И чо? Свинной и птичий уже был. Вангую, что через пару лет ещё какой вирус появится.
+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
13.03.2020 в 10:14
Люди и до этого болели и умирали...
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0
0

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