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Нуну Эшпириту Санту: Люди болеют и умирают, а мы играем в футбол – это абсурд
Категорическое мнение португальского менеджера "Вулвз"
Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту поставил под сомнение факт продолжения поединков в период пандемии коронавируса. Вчера его команда сыграла вничью с "Олимпиакосом" в рамках первого поединка 1/8 Лиги Европы (1:1). Цитирует наставника AS.
"Мы играем с тяжелым сердцем из-за ситуации в мире. Люди болеют и умирают, а мы играем в футбол – это абсурд".
"Я понимаю решение играть при пустых трибунах, но смысл футбола – в обратном. Сейчас ситуация вышла за рамки спорта, это проблема всего человечества. Мы притворяемся, что ведем нормальную жизнь. Нужно остановиться".
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