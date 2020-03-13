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Вратаря Вольфсбурга порадовал счет первого тайма с Шахтером

Лига Европы
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И жалеет из-за неиспользованных шансов второго

Вратаря Вольфсбурга порадовал счет первого тайма с Шахтером
Новина українською

Кун Кастельс, защитник ворот "Вольфсбурга", рассказал о своих впечатлениях от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Шахтером", в котором его команда проиграла (1:2).

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В первом тайме, признает Кун в комментарии Sportbuzzer, его команда играла плохо.

Действовали пассивно, давали играть "Шахтеру". Нам повезло, что на перерыв мы уходили при счете только 0:1.

Во втором тайме проявили себя лучше, "Шахтер" больше закрылся. Заслуженно сравняли счет.

Но во втором тайме была разница в эффективности команд - у "Вольфсбурга" тоже были шансы, но мы ими не воспользовались.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) Коэн Кастельс
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