Вратаря Вольфсбурга порадовал счет первого тайма с Шахтером

Кун Кастельс, защитник ворот "Вольфсбурга", рассказал о своих впечатлениях от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Шахтером", в котором его команда проиграла (1:2).

В первом тайме, признает Кун в комментарии Sportbuzzer, его команда играла плохо.