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Вратаря Вольфсбурга порадовал счет первого тайма с Шахтером
И жалеет из-за неиспользованных шансов второго
Кун Кастельс, защитник ворот "Вольфсбурга", рассказал о своих впечатлениях от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Шахтером", в котором его команда проиграла (1:2).
В первом тайме, признает Кун в комментарии Sportbuzzer, его команда играла плохо.
Действовали пассивно, давали играть "Шахтеру". Нам повезло, что на перерыв мы уходили при счете только 0:1.
Во втором тайме проявили себя лучше, "Шахтер" больше закрылся. Заслуженно сравняли счет.
Но во втором тайме была разница в эффективности команд - у "Вольфсбурга" тоже были шансы, но мы ими не воспользовались.