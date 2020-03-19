Пять лет назад Динамо и Днепр синхронно вышли в четвертьфинал Лиги Европы

Это был сезон, с которого началось стремительное падение украинского футбола вследствие вероломного нападения Российской Федерации. Однако по инерции отечественные клубы смогли достичь успехов, которые в ближайшее время вряд ли удастся повторить.

"Шахтер" прошел групповой этап Лиги Чемпионов, правда, в 1/8 попал под каток мюнхенской "Баварии" (пресловутые 0:7). "Металлист" в собственности беглого олигарха Курченко уже разваливался, поэтому в посредственной группе Лиги Европы потерпел шесть поражений (зато Кобин забил лучший гол в карьере). А вот "Днепр" и "Динамо" вышли в плей-офф. Команде Маркевича в определенной степени повезло, ведь если бы не судейская ошибка, то в 1/16 финала оказался бы "Карабах". Тем не менее, "Днепр" своим шансом воспользовался сполна.

Сначала был пройден "Олимпиакос", а в 1/8 финала жребий свел с "Аяксом". "Динамо" тем временем с боями обыграло французский "Генгам" и вышло на "Эвертон". В первом матче "Днепр" победил на своем поле благодаря голу Зозули, а "Динамо" уступило ирискам 1:2 в Ливерпуле.

19-го марта 2015-го состоялись ответные матчи. В Амстердаме основное время завершилось со счетом 1:0, поэтому пришлось играть овертайм. На 97-й Евгений Коноплянка сравнял счет после фирменного смещения с фланга и фактически решил судьбу противостояния. Хотя "Аякс" все же смог в итоге выиграть матч, но благодаря преимуществу гола на выезде в восьмерку лучшим попал именно "Днепр".

В Киеве был не менее феерический матч. Ярмоленко открыл счет эффектным ударом в девятку, однако Лукаку почти сразу восстановил равновесие. Впрочем, еще до перерыва "Динамо" вышло вперед по сумме двух матчей - преимущество обеспечили Теодорчик и Велозу. В начале второго тайма Гусев сделал счет 4:1, а затем невероятный дальний удар удался Антунешу. "Эвертон" ответил лишь голом Ягелки - 5:2 в итоге.

В четвертьфинале "Днепр" обыграл "Брюгге", а затем прошел "Наполи", чтобы в финале драматически уступить "Севильи". "Динамо" сошло с турнирной дистанции сразу - камнем преткновения стала "Фиорентина".