"Где Динамо, где?" В этот день 11 лет назад Шахтер обыграл Динамо и вышел в финал Кубка УЕФА

В этот день, ровно 11 лет назад, 7 мая 2009 года, донецкий "Шахтер" в полуфинале Кубка УЕФА принимал на своем поле киевское "Динамо".

В первом матче в Киеве была зафиксирована ничья 1:1, и потому украинский финалист определялся в Донецке.

На 17-й минуте Жадсон вывел хозяев вперед, однако сразу после перерыва Бангура сравнял счет.

Учитывая архиважность поединка, при ничейном результате команды стали играть более осторожно. Время шло, и казалось, что экстратаймов не избежать.

Развязка наступила на 89-й минуте, когда на правом фланге сольный проход удался Илсиньо (позиционно ошибся Каддури), и бразилец, обыграв на замахе еще и Юссуфа, пробил Богуша.

2:1, "Шахтер" вышел в финал турнира, где затем обыграет "Вердер", ну а фраза Жадсона "Где "Динамо", где", стала крылатой.

Шахтер – Динамо 2:1 (первый матч — 1:1)

Голы: Жадсон (17), Илсиньо (89) — Бангура (47)

Весь матч:

Гол Илсиньо:

Фраза Жадсона: