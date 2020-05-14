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Ровно 5 лет назад на Олимпийском Днепр добыл путевку в финал Лиги Европы в битве с Наполи

Лига Европы
(1 голосов)

Селезнев забил и в Неаполе, и в Киеве

Ровно 5 лет назад на Олимпийском Днепр добыл путевку в финал Лиги Европы в битве с Наполи
Новина українською

У судьбы всегда есть свои планы на тот или иной исход. "Днепр" вылетел в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2014/15 в спарке с "Копенгагеном" (0:0, 2:0), чтобы стать финалистом второго по значимости клубного европейского турнира.

В плей-офф ЛЕ команда Маркевича прошла "Хайдук" (2:1, 0:0), после чего попала в не самый простой квартет с "Интером", "Карабахом" и "Сент-Этьеном". "Днепр" вышел из группы только благодаря ошибке арбитра в параллельном матче 6-го тура (судья не засчитал чистый гол азербайджанцев в ворота "нерадзурри").

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А дальше был триумф над "Олимпиакосом" (2:0, 2:2), сложная перестрелка с "Аяксом" без Маркевича и Ротаня (1:0, 1:2) , кошки-мышки с "Брюгге" (0:0, 0:1). В полуфинале того розыгрыша "Днепру" предстояло встретиться с "Наполи" – 7 мая гости спаслись в Неаполе, расписав мировую 1:1, а уже 14-го числа "сине-бело-голубые" заставили неродной киевский "Олимпийский" аплодировать уроженцу Макеевки Евгению Селезневу – за то, что форвард вывел украинскую команду в финал Лиги Европы (1:0).

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В статье: Лига Европы Наполи (Неаполь) Финал Лиги Европы Днепр
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Комментарии (2)
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zharikss (Секешфехервар)
14.05.2020 в 10:37
Був я якраз в Дніпрі у відрядженні, жив в Абрі, біля аво і жд вокзалів....таких натовпів фанів, що валили на потяги до Києва я ще не бачив.....були часи.
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
14.05.2020 в 10:27
Да, тогда было фантастическое везение и кураж Бойко.
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