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Кривцов: Если бы еврокубки возобновились сейчас, ничего хорошего из этого бы не вышло
Вольфсбург вышел из карантина раньше горняков
Центрбек "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал, сколько времени нужно команде на возвращение в игру.
"Насколько я знаю, "Вольфсбург" возобновил тренировки раньше нас. Если бы еврокубки возобновились сейчас, ничего хорошего из этого бы не вышло. Уже прошло больше месяца от непосредственной работы с мячом. Нужно две-три недели, чтобы набрать оптимальную форму", - сказал Кривцов.
Напомним, что в первом матче до карантина "Шахтер" на выезде одержал победу над "Вольфсбургом" 2:1.
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Источник:ТК Футбол
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