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Кривцов: Если бы еврокубки возобновились сейчас, ничего хорошего из этого бы не вышло

Лига Европы
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Вольфсбург вышел из карантина раньше горняков

Кривцов: Если бы еврокубки возобновились сейчас, ничего хорошего из этого бы не вышло
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Центрбек "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал, сколько времени нужно команде на возвращение в игру.

"Насколько я знаю, "Вольфсбург" возобновил тренировки раньше нас. Если бы еврокубки возобновились сейчас, ничего хорошего из этого бы не вышло. Уже прошло больше месяца от непосредственной работы с мячом. Нужно две-три недели, чтобы набрать оптимальную форму", - сказал Кривцов.

Напомним, что в первом матче до карантина "Шахтер" на выезде одержал победу над "Вольфсбургом" 2:1.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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Источник:
ТК Футбол

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