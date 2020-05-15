Кривцов: Если бы еврокубки возобновились сейчас, ничего хорошего из этого бы не вышло

Центрбек "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал, сколько времени нужно команде на возвращение в игру.

"Насколько я знаю, "Вольфсбург" возобновил тренировки раньше нас. Если бы еврокубки возобновились сейчас, ничего хорошего из этого бы не вышло. Уже прошло больше месяца от непосредственной работы с мячом. Нужно две-три недели, чтобы набрать оптимальную форму", - сказал Кривцов.

Напомним, что в первом матче до карантина "Шахтер" на выезде одержал победу над "Вольфсбургом" 2:1.