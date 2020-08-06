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Интер - Хетафе 2:0. Видео голов и обзор матча
Миланский клуб выходит в четвертьфинал
Соперникам в одном матче нужно было решить, кто выйдет в следующий раунд Лиги Европы. Сильнее оказался "Интер", который забил по голу в каждом тайме. У испанцев был шанс благодаря пенальти восстановить счёт на табло, однако Молина выполнил его безобразно, фактически вручив путёвку в четвертьфинал "чёрно-синим".
"Интер" - "Хетафе" 2:0
Голы: Лукаку 33, Эриксен 83
Нереализованный пенальти: Молина 76 (неточно)
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