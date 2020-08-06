Интер - Хетафе 2:0. Видео голов и обзор матча

Соперникам в одном матче нужно было решить, кто выйдет в следующий раунд Лиги Европы. Сильнее оказался "Интер", который забил по голу в каждом тайме. У испанцев был шанс благодаря пенальти восстановить счёт на табло, однако Молина выполнил его безобразно, фактически вручив путёвку в четвертьфинал "чёрно-синим".

"Интер" - "Хетафе" 2:0

Голы: Лукаку 33, Эриксен 83

Нереализованный пенальти: Молина 76 (неточно)