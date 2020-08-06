Байер - Рейнджерс 1:0. Разминка перед Интером

Игрокам “Байера” немного не хватало игровой резкости. Кай Хавертц, который пока еще не перешел в “Челси”, в первом тайме имел два очень хороших момента. Сначала 21-летний вундеркинд пробил в перекладину, а затем не реализовал выход один на один. Хавертц не забил сам, но старался помочь партнеру – Диаби получил хороший пас из глубины, но ударил мимо ворот.

“Байер” полностью доминировал, и ни о каком камбэке “Рейнджерса” не было и речи. Команда Стивена Джеррарда впервые ударила по воротам Леверкузена только на 71-й минуте – центрбек “Байера” Тапсоба привез штрафной, Градецки ошибся на выходе и Голсдон пробивал по пустым воротам, но Тапсоба исправил свою ошибку, и выбил мяч с линии.

К этому моменту “Байеру” все же удалось провести свой гол. Диаби сохранил свою настырность и во второй тайме, и на 51-минуте, после хорошей передачи вразрез от Арангиса, забил единственный гол в матче.

Нельзя сказать, что команда Стивена Джеррарда отбывала номер, но “Рейнджерсу” не удалось показать что-то интересное.

“Байер” должен быть доволен и игрой, и результатом. Четвертьфинал с “Интером” состоится десятого августа в Дюссельдорфе.

Лига Европы, 1/8 финала. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Рейнджерс” Глазго 1:0 (первый матч 3:1)

Гол: Диаби 51

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер (Драгович 68), Тапсоба, Свен Бендер (Та 77), Синкгравен – Арангис, Паласиос (Станилевич 87) – Виртц (Баумгартлингер 68), Хаверц, Диаби (Бэйли 68) – Фолланд

“Рейнджерс”: Макгрегор – Баришич, Хеландер, Голдсон, Тавернье (Стюарт 77) – Баркер (Хаджи 60), Джек, Арибо – Кент (Джонс 66), Дэвис (Арфилд 66) – Морелос (Паттерсон 77)

Предупреждения: Арангис 14, Синкгравен 45+2, Та 90 – Баркер 53