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Сульшер: Победа в ЛЕ могла бы стать лучшим моментом в моей карьере

Лига Европы
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Оле Гуннар надеется выиграть еврокубок

Сульшер: Победа в ЛЕ могла бы стать лучшим моментом в моей карьере
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что победа в Лиге Европы стала бы лучшим моментом всей его футбольной карьеры.

"Я амбициозен, и у меня есть мечта поднять трофей в качестве главного тренера этого клуба.

Я обязан своей карьерой этому клубу, поэтому завоевание трофея здесь в качестве главного тренера стало бы моментом наибольшей гордости в моей футбольной жизни. Это стало бы крупнейшим достижением.

Как игрок я был частью великолепной команды, и иногда тебе просто удается прокатиться на волне. Рой Кин сказал бы, что у него болела спина, потому что он тащил меня на себя, и он, наверное, был бы прав!

Я помогал, как только мог, и я всегда был готов. Но поднять трофей сейчас — это был бы лучший момент моей карьеры", — цитирует Сульшера Goal.

Уже в понедельник вечером "красные дьяволы" сразятся с "Копенгагеном" в Кельне за выход в полуфинал Лиги Европы.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер
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