"Двуликий" Базель намерен переиграть Шахтер и выиграть Лигу Европы

С 2010-го по 2017-й год "Базель" восемь раз выигрывал чемпионат Швейцарии, а в сезоне 2012/13 дошел до полуфинала Лиги Европы, показав лучший еврокубковый результат в своей истории. Однако ныне "Базель" находится на спаде. "Красно-синие" в третьем сезоне подряд не могут выиграть чемпионат, а первенство 2019/20 закончили на третьем месте – это худший результат за 11 лет. Дело не только в позиции. "Базель" выдал худшие показатели с 2001 года по количеству побед и поражений и набрал наименьшее количество очков в лиге с 2003 года.

Совершенно другие результаты "Базель" показывает в Лиге Европы: восемь побед в десяти матчах, первая в истории клуба победа в Испании, десять домашних матчей без поражений, семь матчей без пропущенного гола, третий четвертьфинал в истории.

Недаром швейцарская пресса называет "Базель" командой с двумя лицами или "чемпионом по непоследовательности".

"Базель" упустил титул не в матчах против опередивших его "Янг Бойза" и "Санкт-Галлена", а из-за слабой игр против команд середины и низа таблицы, вроде "Ксамакса", "Туна", "Сьона" и "Лугано".

В больших еврокубковых вечерах "Базель" играет с вдохновением и отдачей. "Красно-синие" выиграли свою группу в Лиге Европы, опередив "Хетафе", "Трабзонспор" и "Краснодар", не заметили в 1/16 кипрский "АПОЭЛ" (3:0, 1:0), а затем неожиданно хлопнули в 1/8 франкфуртский "Айнтрахт" (3:0, 1:0), полуфиналиста прошлой Лиги Европы.

Игры чемпионата воспринимаются игроками "Базеля" с меньшим энтузиазмом. "Мы снова не смогли найти решения против соперника, который слабее нас. Если бы я знал, как изменить эту проблему, я был бы тренером", – раздосадовано говорил вратарь "Базеля" Йонас Омлин после поражения его команды "Лугано" (1:2).

Причина в главном тренере? И да, и нет. 59-летний Марсель Коллер известен по своей работе с "Бохумом" и сборной Австрии, которую он вывел на десятую позицию в рейтинге ФИФА. От его назначения в 2018-м году ожидали большего, но "Базель" продолжает топтаться на месте. Известно, что Коллер потерял контроль над раздевалкой еще посреди своего первого сезона в "Базеле". Легенда клуба Марко Штреллер, занимающий должность спортдира, хотел уволить Коллера после первого сезона, и привести в клуба тренера "Аарау" Патрика Рамена, однако одиозный владелец "Базеля" Бернхард Бургенер оставил Коллера, а клуб покинул Штреллер.

Коллера можно назвать старомодным тренером, с традиционным подходом к игре и руководству командой. Он не склонен к тактическим экспериментам, играет осторожные 4-2-3-1, а в больших матчах делает ставку на организованную оборону ("Базель" пропустил меньше всех в чемпионате и в Лиге Европе) и контратаки. Контракт Коллера заканчивается летом и не будет продлен, у него натянутые отношения с лидерами команды, его часто критикуют болельщики и пресса. "Базель" находится в затруднительном финансовом положении, и руководство клуба принимает хаотичные и непродуманные решения. При всем этом 59-летний швейцарец сохраняет выдержку и спокойствие. В интервью Aargauer Zeitung Коллер сказал, что предпочитает быть "сконцентрированным, а не злым". Возможно, в играх против середняков и слабых команд апатичному "Базелю" нужен был бы более энергичный тренер, способный дать пинка под зад, но в крупных поединках команде передается его спокойствие и сосредоточенность.

При этом Коллер не выступает главным источником вдохновения – команда мотивирует сама себя. Капитан "Базеля" Валентин Штокер сказал в одном из интервью, что игроки "Базеля" поставили перед собой цель обыграть после возобновления чемпионата и "Янг Бойз", и "Санкт-Галлен". "Красно-синим" в итоге это удалось, но почему команда хочет себе что-то доказывать, и ставит перед собой локальные, а не глобальные цели, это другой вопрос.

31-летний Штокер, играющий на позиции атакующего полузащитника – один из самых стабильных игроков "Базеля" (11 голов и 13 ассистов во всех турнирах). Тем не менее ключевой игрок команды, ее сердце – это опорник Фабиан Фрай.

"Мистер Лига Европы", так Марсель Коллер назвал Фрая после игры с "Айнтрахтом". 31-летний опорник забил победный гол "Базеля" в ответном матче, всего в еврокубках у него пять голов и два ассиста. Однако влияние Фрая на игру "Базеля" не должно измеряться только цифрами. 31-летний Фрай – этой играющий тренер команды. Он руководит движениями своих партнеров по команде, подбадривает и критикует их, но и сам, вместе с опорником с Таулянтом Джакой, выполняет огромной объем работы в центре поля.

Незаменимым игроком основы также следует назвать правого защитника Сильвана Видмера, поигравшего несколько сезонов в Серии А до перехода в "Базель". Нужно быть очень внимательными при подключениях Видмера к атакам.

"Наконечником" большинства атак "Базеля" выступает цепкий бразильский форвард Артур Кабрал, купленный летом у "Палмейраса". Дебютный сезон 22-летнего Кабрала в Швейцарии можно назвать удачным – он забил 18 голов в 38 матчах, и в целом производит положительное впечатление.

Большой потерей для "Базеля" станет отсутствие из-за травмы основного вратаря Йонаса Омлина. Омлин находится в шаге от перехода в "Монпелье", но мысли о будущем не мешали бы ему быть более надежной опцией, чем его сербский дублер Джордже Николич. Также из-за дисквалификации против "Шахтера" не сыграет основной центрбек Эрай Джюмерт.

Потеря двух основных игроков защитной линии – это большой удар по возможностям "Базеля". Однако "красно-синие" настроены оптимистично на "турнир восьми". "Победа в Лиге Европы – это реалистичная цель", – сказал Видмер после матча с "Айнтрахтом". Амбициям Фрая также нет предела: "Мы дважды обыграли "Айнтрахт", "Хетафе" и "АПОЭЛ". Наш следующий соперник должен доказать, что он лучше нас".

Меньше всего "Шахтеру" нужно недооценивать "Базель", играющий только для самого себя.