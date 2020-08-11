Артем Федецкий: Преимущество Шахтера перед Базелем - замены, которые усиливают игру

Бывший игрок "Шахтера", "Карпат", "Днепра", немецкого "Дармаштадт 98" и сборной Украины Артем Федецкий оценил шансы "горняков" в матче 1/4 финала Лиги Европы против швейцарского "Базеля".

- Впервые "Шахтер" встречался с "Базелем" в Кубке Интертото 26 июня 1996 года, матч закончился 2:2. Затем следующая встреча состоялась в групповом этапе Лиги чемпионов 16 сентября 2008 года, победа на выезде 1:2 досталась "горнякам". Вы принимали участие в той игре.

- Накануне матча с "Базелем" отыграл удачно поединок на Кубок в Мариуполе против "Ильичевца", где мы выиграли 0:3, поэтому заслужил быть включенным в заявку Лиги чемпионов. В Базеле Луческу в середине второго тайма готовил меня поменять на Виллиана. Но вдруг Фернандиньо получил травму, поэтому пришлось выходить вместо него. Конечно, это был дебют на таком уровне и не обошлось без волнения! Вели 0:2, а в самом конце игры пропустили мяч, получилась нервная концовка. Но, слава Богу, все закончилось удачно. Тот матч оставил незабываемые эмоции. Сыграть на таком уровне в одной команде с Адриано, Жадсоном, Срной, Брандао многого стоит. К сожалению, в моей карьере это была единственная игра в Лиге чемпионов.

- Какие впечатления остались от прошедшего матча "Шахтера" с "Вольфсбургом?

- "Шахтер" показал все свои лучшие качества на данный момент, и в повторной игре действовал по счету. В Германии сделали комфортный результат 2:1, в Киеве чувствовали себя уверенно, можно сказать, "добили" немцев, показав осмысленный и красивый футбол. Гости за весь матч создали один похожий на опасный момент, после прострела, когда мяч прокатился вдоль линии ворот, но никто не смог замкнуть передачу. А "Шахтер" то, что не сделал еще в первом тайме (должен был забить парочку мячей) сделал это перед финальным свистком. По игре команда очень серьезно смотрится в Лиге Европы. Играют тактически грамотно, и в обороне, и в атаке, нет больших разрывов. А то, что "горняки" физически прибавили, а немцы наоборот остановились, говорит о хороших кондициях игроков. Ведь этот компонент вызывал некоторое беспокойство у специалистов. Но как показал мощный спринт в последние 20 минут, волнения были напрасны. Моральное и физическое состояние команды находится на высоком уровне.

- С такой впечатляющей игрой должны проходить "Базель"?

- "Базель" опытная и неплохая команда, доказавшая в двух победных матчах с немецким "Айнтрахтом" (3:0 и 1:0), что не случайно прошли в 1/4 финала. Возьмем во внимание, что немцы уже не та команда, которая была раньше. Некоторые ведущие игроки покинули ее и всю силу "Базеля" мы увидим 11-го августа в Гельзенкирхене. Тем не менее "Шахтер" выглядит на порядок выше в плане класса и многие считают их фаворитом в этой паре. Но я всегда скептически отношусь к такому суждению, до игры считаю кого-то фаворитом только на бумаге. Можно рассуждать о слабых и сильных сторонах соперников, но все покажет футбольное поле. Если ребята будут так играть, как против "Вольфсбурга", то никаких глобальных проблем не должно произойти.

Нужно отметить, что "Базель" грамотно и плотно играет в обороне, не оставляя много маневров для атаки. Наверняка швейцарцы будут играть вторым номером, ждать свои шансы в контратаках, при этом рассчитывая на ошибки "горняков". Ну и, конечно, будут наедятся на стандартные положения, что у них хорошо наигранно, и на это нужно в первую очередь обратить внимание подопечных Каштру.

- Как показывает история, швейцарские команды иногда становились неудобным соперником для наших грандов. В сезоне 2016/2017 Лиги чемпионов "Янг Бойз" по суме двух игр выбил в 3-м квалификационном раунде "Шахтер". В сезоне 2017/2018 эта же команда на той же стадии поставила барьер "Динамо". А если углубиться еще дальше, то слабенький швейцарский "Тюн" в сезоне 2005/2006 Лиги чемпионов неожиданно вышиб киевлян на стадии 2-го квалификационного раунда. А в Кубке УЕФА 1998/1999 "Цюрих" во втором предварительном раунде стал преградой для "Шахтера". Так что историю нужно помнить. И вы правильно сказали - фаворит только на бумаге.

- В чем еще опасность. Эта стадия состоит не из двух матчей, где есть возможность что-то исправить, а из одного. И любая досадная ошибка может стоить выхода в следующий раунд. Думаю, "Шахтер" все это понимает, поэтому подойдет к игре во всеоружии, сконцентрированным и не подарит никаких шансов оппоненту. Понимаем, что "Базель" под силу "Шахтеру". Но есть пример матча "Ювентус" - "Лион": туринцы обязаны были проходить французов, но те перевернули все с ног на голову. Зная европейский опыт игроков "Шахтера", наверняка ребята все учтут, плюсы и минусы "Базеля".

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Какими ценностями обладает команда: класс игроков выше, индивидуальное мастерство и сыгранность. И даже новички, пришедшие позже, быстро вписываются в коллектив. А еще самое ценное - это "золотые" замены. Есть команды, делающие замену ради замен, если кто-то устал. А в "Шахтере" замены направлены на усиление игры. Мы не раз видели, особенно в последнем матче против немцев, футболисты, выходящие на замену, мощно усиливают игру, дожимают соперника, делая результат. У "Шахтера" есть свой стиль, который позволяет быть команде на ведущих ролях в Европе. До стартового свистка шансы всегда равны, но при равенстве кто-то окажется сильнее. Болеем и надеемся, что такой командой будет "Шахтер".

Матч "Шахтер" - "Базель" состоится во вторник, 11 августа. Начало игры в 22:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.