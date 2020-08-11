Вулверхэмптон – Севилья 0:1. Счастливый 13-й угловой принес Севилье полуфинал

“Севилья” выиграла Лигу Европы в пяти предыдущих случаях, когда она доходила до полуфинала. Это случалось в 2006-м, 2007-м, 2014-м, 2015-м и 2016-м году. Впереди у андалузцев “Манчестер Юнайтед”.

На стадии 1/8 “Севилья” уверенно расправилась с “Ромой”, но матч с “Вулверхэмптоном” получился не настолько однозначным, особенно на первых минутах. “Вулвз” активно начал игру, и создавал неприятности “Севилье” своим интенсивным прессингом. Команда Санту должна была выходить вперед. Адама Траоре выполнил сумасшедший рывок со своей половины поля до штрафной “Севильи” и был сбит Карлосом.

Мексиканец Рауль Хименес ранее забил все восемь из восьми своих пенальти за “Вулвз”, но в этот раз пробил очень плохо, прямо по центру, обманув самого себя трюками при разбеге. Возможно один из защитников “Севильи” оказался в штрафной раньше времени, а Боно немного вышел за линию, однако это не отменяет факт того, что Хименес подвел свою команду, неудачно пробив.

Это была 59-я игра “Вулверхэмптона”, их путешествие в Лиге Европы началось еще в июле прошлого сезона. Силы рано или поздно должны были покинуть команду Санту. После незабитого пенальти “волки” глубоко сели в оборону и принялись отбиваться от многочисленных навесов и стандартов “Севильи”.

Владение мячом “Вулверхэмптона” достигло показателя 25%. “Севилья” продолжала выполнять навесы и пробивать издали, но “вулвз” без особых проблем удавалось отбиваться.

Картина не изменилась после перерыва. “Вулвз” практически не атаковал, а кроссы “Севильи” были средней опасности. “Вулверхэмптон” пытался дотянуть до овертайма, но все же дрогнул. “Севилья” разыграла 13-й угловой, Банега выполнил очередную подачу с полуфланга, и в этот раз Окампос остался без опеки. Удар головой, 1:0, “Севилья” в полуфинале.

Лига Европы, 1/4 финала. Дуйсбург, “МСВ-Арена”

“Вулверхэмптон” –“Севилья” 0:1

Гол: Окампос 88

Хименес на 13-й минуте не реализовал пенальти (вратарь)

“Вулверхэмптон”: Руи Патрисиу – Доэрти, Боли, Коуди, Саисс, Винагре – Дендокер, Моутиньо (Нету 71), Невеш – Хименес, Траоре (Жота 79)

“Севилья”: Боно – Навас, Диего Карлос, Кунде, Регилон – Фернандо, Жордан (Васкес 85), Банега – Окампос, Эн-Несири (де Йонг 85), Сусо (Мунир 89)

Предупреждения: Саисс 49, Невеш 90+1 – Карлос 11