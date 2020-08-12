Главный тренер Базеля спрогнозировал итог матча Шахтера с Интером

На пресс-конференции главный тренер швейцарского "Базеля" Марсель Коллер после поражения от " Шахтера " (1:4) сетовал на кадровые потери своей команды, выделил сильные стороны соперника.

- Марсель, можно сказать, что "Шахтер" продемонстрировал разницу в классе с "Базелем"? Счет 4:1 отражает силы соперников?

- Мы знали и до матча, что "Шахтер" - техническая и быстрая команда. У нее очень квалифицированные игроки, которые стремительно выбегают в атаку, действуют очень остро, забивают много голов. Противник это продемонстрировал. "Шахтер" был лучше, чем мы. Впрочем, считаю, мы имели 1-2 моменты - не довели их до конца. Плохо, что мы рано пропустили. А "Шахтер" действительно быстро выбегал в атаку и уверенно действовал с мячом.

- Как вы, наконец, оцениваете свою кампанию в Лиге Европы?

- Замечательная кампания. Мы хорошо провели групповой этап, где были тяжелые соперники: "Трабзонспор", "Хетафе" и "Краснодар". Наша команда отлично играла. Я видел на поле настоящий коллектив. В 10 предыдущих матчах мы пропустили только 4 мяча. Создавали хорошие моменты. Встречи с "Айнтрахтом" продемонстрировали, что у нас сильная команда, ведь мы оба раза победили клуб Бундеслиги - для представителя Швейцарии это тоже не является чем-то обычным. Сейчас нам не удалось показать то, что планировали. Однако "Шахтер" - крепкий соперник.

- Для этого состав "Базеля" четвертьфинал - максимум?

- Если бы команда играла немного лучше, возможно, мы пробились бы и в полуфинал. Однако посмотрим на швейцарский чемпионат. Мы потеряли многих мастерских исполнителей, быстрых игроков, которые прекрасно играют в атаке, с дриблингом. Конечно, трудно сказать, что при этом подборе мы обязательно должны выходить в полуфинал.

- Вы просмотрели много матчей "Шахтера" в этом сезоне. И вы наверняка знаете, как играет "Интер". На чьей стороне ваши симпатии в полуфинале с участием этих команд? Как вам кажется, кто может пройти в финал?

- Обе команды замечательные. Считаю, что "Шахтер" благодаря своей скорости нанесет проблем "Интеру". Нам также известно, что "Интер" отлично обороняется, в атаке у него мастерские футболисты. Матч будет зрелищным и интересным. Я думаю, что какая-то команда победит с минимальным счетом. Оценить, кто сильнее, сейчас действительно сложно.

- Если бы четвертьфинал состоял из двух матчей, вы бы сейчас сыграли так же или осторожнее? И вторая часть вопроса: вы бы имели шансы отыграться в ответном поединке после 1:4?

- Если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы играл в лотерею. Трудно предсказать ...Мы были достаточно осторожными, быстро пропустили со стандарта, поэтому потом приходилось много атаковать. Знали, что соперник оперативно переключается и выходит в нападении он будет осуществлять стремительные контратаки.

У "Шахтера" быстрые футболисты - это его большое преимущество. Мы старались действовать плотно, однако "Шахтер" действительно отличная, квалифицированная команда, которая обнаружила все свои свойства. И в полуфинале снова обнаружит. Я уверен, что "горняки" создадут моменты и наверняка забьют "Интеру". Тот факт, что на этой стадии один матч, в принципе был для нас преимуществом. Считаю, что раунд из двух поединков - преимущество для сильной команды в паре.