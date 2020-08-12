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Шахтёр - Базель 4:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(2 голосов)

"Горняки" в шаге от выхода в полуфинал Лиги Европы

Шахтёр - Базель 4:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Шахтёр" проводит матч 1/4 финала Лиги Европы против "Базеля". "Финал восьми" текущего розыгрыша турнира проходит в Германии и состоит из одной игры. Победитель противостояния выходит в полуфинал на миланский "Интер", который вчера свой матч выиграл. Будущая встреча состоится 16 августа.

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"Шахтёр" - "Базель" 4:1
Голы: Мораес 2, Тайсон 22, Алан Патрик 75 (пен.), Додо 88 - ван Вольфсфинкель 90

Обзор матча

Гол Мораеса

Гол Тайсона

Гол Алана Патрика

*

Гол Додо

Гол ван Вольфсфинкеля

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В статье: Базель Шахтер (Донецк)
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(2 голосов)
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Комментарии (8)
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Oлeкcин (Н.)
11.08.2020 в 23:14
Если Шахтер и дальше так играть будет, все местные Рахитдебилычи вымрут :)
Ответить
0
0
Термит (Киев)
11.08.2020 в 22:51
Пока очень уверенно, с запасом. Главное - не начать праздновать раньше времени и не расслабляться во втором тайме!
Ответить
+1
0
aleks68
11.08.2020 в 22:36
бокасса ты ещё жив???
Ответить
+6
-1
Володимирович (Кременчуг)
11.08.2020 в 22:42
Поки не зрозуміло! Але Рінатбаранич старається як може, зараз робить штучне дихання
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+4
-1
schabay (Краснодон)
11.08.2020 в 22:48
+2
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
11.08.2020 в 22:47
Бокасса пьёт горькую не закусывая
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+5
-1
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
11.08.2020 в 22:52
В бокассы и Бандитыча уже инфаркт
Ответить
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
11.08.2020 в 22:34
75 на 25 владение. Мощь!
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+5
-1


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