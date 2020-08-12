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Шахтёр - Базель 4:1. Видео голов и обзор матча
"Горняки" в шаге от выхода в полуфинал Лиги Европы
"Шахтёр" проводит матч 1/4 финала Лиги Европы против "Базеля". "Финал восьми" текущего розыгрыша турнира проходит в Германии и состоит из одной игры. Победитель противостояния выходит в полуфинал на миланский "Интер", который вчера свой матч выиграл. Будущая встреча состоится 16 августа.
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"Шахтёр" - "Базель" 4:1
Голы: Мораес 2, Тайсон 22, Алан Патрик 75 (пен.), Додо 88 - ван Вольфсфинкель 90
Обзор матча
Гол Мораеса
Гол Тайсона
Гол Алана Патрика
*
Гол Додо
Гол ван Вольфсфинкеля
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Комментарии (8)
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Oлeкcин (Н.)
11.08.2020 в 23:14
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0
0
Термит (Киев)
11.08.2020 в 22:51
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+1
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aleks68
11.08.2020 в 22:36
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+6
-1
Володимирович (Кременчуг)
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schabay (Краснодон)
11.08.2020 в 22:48
+2
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
11.08.2020 в 22:47
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+5
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nazarkovalchuk (Белая Церковь)
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FC Energy (Новая Каховка)
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