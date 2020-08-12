Тайсон установил интересный рекорд Лиги Европы

Бразильский полузащитник-легионер донецкого "Шахтера" Тайсон в четвертьфинальном матче с "Базелем" (4:1) установил рекорд Лиги Европы.

Он забил второй гол во встрече и стал первым игроком в истории этого еврокубка, который забивал в 7 сезонах Лиги Европы, сообщают футбольные статисты Gracenote. В шести сезонах подряд забивали Александр Ляказетт, Ари и бывший вингер "Динамо" Джермейн Ленс

Напомним, что Тайсон выступает в Европе с 2010 года. До 2013 года играл в харьковском "Металлисте", а с тех пор - в донецком "Шахтере". На его счету 49 поединков в Лиге Европы и 14 голов.