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Тайсон установил интересный рекорд Лиги Европы

Лига Европы
(7 голосов)

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Тайсон установил интересный рекорд Лиги Европы
Новина українською

Бразильский полузащитник-легионер донецкого "Шахтера" Тайсон в четвертьфинальном матче с "Базелем" (4:1) установил рекорд Лиги Европы.

Он забил второй гол во встрече и стал первым игроком в истории этого еврокубка, который забивал в 7 сезонах Лиги Европы, сообщают футбольные статисты Gracenote. В шести сезонах подряд забивали Александр Ляказетт, Ари и бывший вингер "Динамо" Джермейн Ленс

Напомним, что Тайсон выступает в Европе с 2010 года. До 2013 года играл в харьковском "Металлисте", а с тех пор - в донецком "Шахтере". На его счету 49 поединков в Лиге Европы и 14 голов.

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В статье: Тайсон Лига Европы Шахтер (Донецк)
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(7 голосов)
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Комментарии (3)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.08.2020 в 10:40
Тайсон вошёл в футбольную историю!
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0
0
Comment06 (Украина)
12.08.2020 в 10:21
Говорит о стабильности высокого уровня игрока и клуба.
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+4
0
alex 66 (Кременчуг)
12.08.2020 в 09:58
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+2
0


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