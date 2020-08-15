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Мораес: Если Шахтер хочет быть королем, нужно уложить гиганта на лопатки

Лига Европы
(2 голосов)

Нападающий "горняков" поделился ожиданиями от поединка против "Интера"

Мораес: Если Шахтер хочет быть королем, нужно уложить гиганта на лопатки
Новина українською

Форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес поделился мыслями накануне полуфинала Лиги Европы против миланского "Интера".

"Какую угрозу я несу "Интеру"? Мой плюс в том, что я нахожу путь, по которому мяч отправляется в ворота. Иногда мне противостоят более мощные защитники, но тогда я работаю над тем, чтобы проникать в зоны между ними. У меня не самый плохой удар, а еще мы с Тайсоном и Марлосом понимаем друг друга с полуслова.

В "Шахтере" много молодых футболистов, которым потребовалось время на адаптацию. У Додо на это ушло полтора года. Но сейчас это фантастический футболист, который летает по флангу. Маркос Антонио - компактный игрок, но он может работать за всех. Есть много молодежи, которая готова совершить качественный скачок - Тете, Фернандо, Витао, Сиприано.

Лукаку - это игрок топ-уровня. Конечно, нам придется обратить на него внимание, ведь он может изменить игру в любой момент. Кого бы я предпочел, Лукаку или Лаутаро? Ромелу мог бы мне помогать открывать зоны, а с Мартинесом можно быстро перепасовываться. Оба в порядке.

Не секрет, что главный плюс "Интера" - их защита и физическая мощь. Но если "Шахтер" хочет быть королем, нужно уложить гиганта на лопатки. Да, "Интер" можно назвать фаворитом. Но мы готовы и уверены в себе. А в одном матче может случиться все. Хочу сотворить историю, как "Шахтер" в 2009 году.

Стиль Конте? Мне, как нападающему, хотелось бы, чтобы моя команда владела мячом. Но если Конте добивается успехов вот таким образом, значит, он проделал хорошую работу", - рассказал нападающий "горняков".

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Жуниор Мораес
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Источник:
Terrikon
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Комментарии (1)
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Mariupol_ua (Мариуполь)
15.08.2020 в 18:27
Ребята, сыграйте так, как, играли против Вольфсбург в Киеве и как Базель разнесли - ведь можете жеж! Главное не зазвездитесь раньше времени!!! Удачи в матче и победы в + 1 мяч Мариуполь с Вами!
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