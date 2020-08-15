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Мораес: Если Шахтер хочет быть королем, нужно уложить гиганта на лопатки
Нападающий "горняков" поделился ожиданиями от поединка против "Интера"
Форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес поделился мыслями накануне полуфинала Лиги Европы против миланского "Интера".
"Какую угрозу я несу "Интеру"? Мой плюс в том, что я нахожу путь, по которому мяч отправляется в ворота. Иногда мне противостоят более мощные защитники, но тогда я работаю над тем, чтобы проникать в зоны между ними. У меня не самый плохой удар, а еще мы с Тайсоном и Марлосом понимаем друг друга с полуслова.
В "Шахтере" много молодых футболистов, которым потребовалось время на адаптацию. У Додо на это ушло полтора года. Но сейчас это фантастический футболист, который летает по флангу. Маркос Антонио - компактный игрок, но он может работать за всех. Есть много молодежи, которая готова совершить качественный скачок - Тете, Фернандо, Витао, Сиприано.
Лукаку - это игрок топ-уровня. Конечно, нам придется обратить на него внимание, ведь он может изменить игру в любой момент. Кого бы я предпочел, Лукаку или Лаутаро? Ромелу мог бы мне помогать открывать зоны, а с Мартинесом можно быстро перепасовываться. Оба в порядке.
Не секрет, что главный плюс "Интера" - их защита и физическая мощь. Но если "Шахтер" хочет быть королем, нужно уложить гиганта на лопатки. Да, "Интер" можно назвать фаворитом. Но мы готовы и уверены в себе. А в одном матче может случиться все. Хочу сотворить историю, как "Шахтер" в 2009 году.
Стиль Конте? Мне, как нападающему, хотелось бы, чтобы моя команда владела мячом. Но если Конте добивается успехов вот таким образом, значит, он проделал хорошую работу", - рассказал нападающий "горняков".