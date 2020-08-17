Леоненко: Если Шахтеру будет даваться игра с Интером, там и Лигу Европы можно выиграть

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко поделился своими ожиданиями от полуфинала Лиги Европы , в котором сыграют "Шахтер" и "Интер".

"Хотелось бы, чтобы "Шахтер" прошел дальше. Здесь ничего нового я не придумаю. Но важно, чтобы получилась игра. Если с этим все будет в порядке, то и результат будет, а там и Лигу Европы можно выиграть.

Формат плей-офф из одного матча мне нравится. Конечно, меньше зарабатывают, но обычно, когда результат сделан в первом матче, на второй едут дублирующие составы и уже не так интересно смотреть. А в формате одного матча рисковать никто не будет. "Интер", как мне кажется, будет разрушать. Как против "Шахтера" играло киевское "Динамо". Не думаю, что игра сегодня будет зрелищной.

Кстати, не исключаю вариант, что может быть серия пенальти. То, что любит любой болельщик. И проверить характер, у кого, как говорится, есть яйца. После 120 минут игры пробивать пенальти непросто. Надежда одна - победить и пройти дальше. Но "Интер", как мне кажется, будет мешать. Самое главное для "Шахтера" - не перегореть, потому что есть только один матч. Возможно, будут играть с опаской, но "горняки" великолепно играют на контратаках.

Я бы хотел, чтобы в плей-офф оставили формат одного матча. УЕФА хочет больше зарабатывать. Понятно: чем больше матчей, тем больше денег. Скоро на чемпионат мира из-за этих расширений будут любители ехать", - считает Леоненко.