Каштру: Мы прошли хороший путь, но это поражение нам запомнится

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции подвел итог поражения совей команды в полуфинале Лиги Европы от Интера (0:5).

- Почему Шахтер отказался от своей игры и больше думал об обороне, чем об атаке?

- Да, вы правы. Не получалось из-за сложного прессинга Интера, они не давали нам начинать атаки. Длинные и короткие передачи не получались. Были возможности у Мораеса и Антонио, но мы не смогли их реализвовать. Интер свой момент реализовал. Во втором тайме могли сравнять, был отличный момент, но потом Интер забивал во второй раз и ментально мы не среагировали. Это негативный день для нас. Мы прошли хороший путь, но это поражение нам запомнится. Мы поздравляем Интер, они провели хороший матч.

- Второй гол практически решил исход матча и был пропущен после стандарта. Можете дать оценку своим игрокам?

- Мы не смогли закрыть дальную штангу. Изучали соперника до матча и знали, что Интер при подачи закидывает на дальную. Не смогли проконтролировать и момент этот стал решающим. До второго гол игра была более-менее равна. После этого Интер пошел вперед и взял свое. В этот полуфинал мы прошли не просто так. Я беру на себя всю ответственность, но не нужно забывать, как далеко мы прошли. Нам не нужно забывать прошлые матчи, мы показывали отличную игру. Сейчас нам нужно проанализировать, понять ошибки и смотреть вперед.