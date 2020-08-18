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Каштру: Мы прошли хороший путь, но это поражение нам запомнится

Лига Европы
(2 голосов)

Послематчевая пресс-конференция наставника горняков

Каштру: Мы прошли хороший путь, но это поражение нам запомнится
Новина українською

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции подвел итог поражения совей команды в полуфинале Лиги Европы от Интера (0:5).

- Почему Шахтер отказался от своей игры и больше думал об обороне, чем об атаке?

- Да, вы правы. Не получалось из-за сложного прессинга Интера, они не давали нам начинать атаки. Длинные и короткие передачи не получались. Были возможности у Мораеса и Антонио, но мы не смогли их реализвовать. Интер свой момент реализовал. Во втором тайме могли сравнять, был отличный момент, но потом Интер забивал во второй раз и ментально мы не среагировали. Это негативный день для нас. Мы прошли хороший путь, но это поражение нам запомнится. Мы поздравляем Интер, они провели хороший матч.

- Второй гол практически решил исход матча и был пропущен после стандарта. Можете дать оценку своим игрокам?

- Мы не смогли закрыть дальную штангу. Изучали соперника до матча и знали, что Интер при подачи закидывает на дальную. Не смогли проконтролировать и момент этот стал решающим. До второго гол игра была более-менее равна. После этого Интер пошел вперед и взял свое. В этот полуфинал мы прошли не просто так. Я беру на себя всю ответственность, но не нужно забывать, как далеко мы прошли. Нам не нужно забывать прошлые матчи, мы показывали отличную игру. Сейчас нам нужно проанализировать, понять ошибки и смотреть вперед.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Луиш Каштру
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Комментарии (14)
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olegirkovskiy (Dnepr)
18.08.2020 в 01:06
Было время когда горняки могли на равных играть с топовыми командами-никогда не за буду как с барсой на суперкубок,когда испанцы гол забили нарушив феерплей...Давайте будем реалистами пока мы еще не можем играть с грандами ,но даже такой опыт нужен молодым футболистам-эх бы Шахтеру хотя бы парочку защитников высокого класса,,,
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+1
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alex.belogubko (одесса)
18.08.2020 в 00:45
после таких игр тренер подаёт в отставку а УПЛ это дворовой футбол-там можешь выпускать Коноплянку -Коваленко --защита полный 0 а Стёпе пора на скамейку--это позор Украины и ШД
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+1
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scorpius (Ck)
18.08.2020 в 00:54
Ты серьёзно расчитываешь что Каштру подаст в отставку?)
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Лекарь (село Дарница)
18.08.2020 в 01:00
Этакий мальчишеский максимализм. Команда вышла в полуфинал, а болельщики команды хотят крови у ее наставника. Брависсимо!
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0
0
DK с 6 лет (Киев)
18.08.2020 в 01:02
А кто тренеровать будет?
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0
Alex Sunchez
18.08.2020 в 01:09
сетьена можна взять он как раз свободен, думаю хуже не будет
+1
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scorpius (Ck)
18.08.2020 в 00:36
И хорошо что запомнится. Больше так хреново не играйте!
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0
Гуру (Харьков)
18.08.2020 в 00:55
они просто силы берегли на упл и Динамо..это важнее..чтоб Луческу не просрать..
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0
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scorpius (Ck)
18.08.2020 в 01:11
А что, как вариант)
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 00:35
алень, прекращай тикитачить - сделай нормальную команду
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0
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
18.08.2020 в 00:33
Лучше-бы сказал, когда защитников будешь покупать
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+3
0
Гуру (Харьков)
18.08.2020 в 00:51
а нападение прямо сегодня на высоте было...
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+1
0
Alex Sunchez
18.08.2020 в 00:51
а какой смысл? и где их взять с украинским паспортом то? вся ПЗ и атака бразилы, да и кто захочет с нормальных защитников идти в колхоз упл?
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+3
0
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
18.08.2020 в 01:23
Вице-чемпион Мира - Ловрен, который выиграл АПЛ и ЛЧ, почему-то пошёл в полностью купленный чемпионат Газпромом, так почему Шахтёр, обладая такими-же финансами и чемпионатом ничем не хуже российского - не может себе позволить защитника из Европы за 10-20 мультов? Плюс они купили Витао, который за сезон сыграл жалких 3 матча в концовке сезона и при этом у Шахтёра, кроме Бондаря и Кривцова - больше нет защитников. Если Шахтёр не купит защитника, то ни о каком прогрессе в Еврокубках не может идти и речи!
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