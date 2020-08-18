Интер неистовствует во втором тайме. Обзор итальянских СМИ после матча Интер - Шахтер

"Интер" - настоящее чудо, - уверены в La Gazzetta dello Sport. - Они обыграли "Шахтер" 5:0 благодаря дублям Лукаку и Лаутара Мартинеса и голу Д’Амброзио в матче без проблем. Ждем финал против "Севильи" в Кельне уже в пятницу.

Солидный, непревзойденный и смертоносный "Интер" воспользовался своими возможностями. Команда Конте дала пять пощечин "Шахтеру", показав игру близкую к совершенству, что Антонио Конте стремится показывать в каждой встрече. "Интернационале" разгромил украинцев, и никогда не возникало ощущения, что "Шахтер" может доставить "нерадзурри" какие-то проблемы.

Соперник исповедовал "очень нежную тики-таку" с одним только Жуниором Мораесом впереди и полной неспособностью создать опасность для Хандановича. Вратарь запачкал руки только во втором тайме, когда тот же Мораес головой пробивал с близкой дистанции, когда счет был уже 2:0. Это чуть ли не единственный момент украинской команды. "Интер" ждал, когда "Шахтер" предпримет настоящие попытки отыграться, и это было ужасно.

Пятов, вратарь-ветеран, который всегда неудачно владел ногами, на 19-й минуте подарил мяч Барелле, прошла быстрая атака и пас на голову Лаутаро, который подобной небрежности не прощает. Идеальный план матча от Конте сработал в полной мере, он дал сопернику бесплодное владение мячом, что потом помогло "Интеру" удвоить счет. Во втором тайме с углового забил Д'Амброзио, один из ключевых игроков сезона для "нерадзурри". Второй гол стал решающим, потому что украинцы внезапно сдались и предоставили Лаутаро и Лукаку возможность играть так, как они хотели. Оставалось только дожать "Шахтер".

В Tuttosport считают, что второй тайм блестяще отыграли подопечные Конте, показав разницу в классе. "Интер неистовствует во втором тайме", а также журналисты не жалеют похвалы для главных героев.

Два гола Лаутаро и Лукаку и гол Д’Амброзио в матче тотального доминирования. Нерадзурри вернутся в финал еврокубка через десять лет после триумфального сезона в своем чемпионате, через десять лет после завоевания всего, что можно было завоевать с Жозе Моуриньо.

"Интер" разгромил "Шахтер", и команда Конте оказалась среди сильнейших: в пятницу у него будет возможность забрать домой трофей, которого в Италии не было 21 год с тех пор, как "Парма" обыграла "Марсель" с блистательной тройкой лидеров - Креспо-Ваноли-Кьеза.

Украинцы почти не участвовали в этой игре, их полностью исключили тактические действия тренера "нерадзурри". Порой внимательный и терпеливый "Шахтер" что-то выжидал, затем начинал часто ошибаться и не мог организовать свою наступательную игру. Первый тайм от Конте получился таким, чтобы не дать команде Каштру почувствовать себя комфортно. Еще и быстрый гол сбил планы и настрой соперника.

По всем показателям "Интер" превосходил донецкую команду, блистали Лаутаро, Лукаку и Д'Амброзио, впрочем вся команда сыграла великолепно. Как результат - чудо с точки зрения результатов и игры.

Лаутаро Мартинес провел лучший свой матч за "Интер", - пишут в Corriere Dello Sport. - А Конте оказывается в финале после Моуриньо. Снова тренер использовал схему, как и в выигранном матче с "Байером". Но в этот раз результат еще более убедительный.

А вот визави Луиш Каштро полагался на трио - Марлоса, Алана Патрика и Тайсона, которые должны были помогать в атаке Жуниору Мораесу. Не сработало. Тактика "нерадзурри" сразу стала понятной: прессинг на украинских защитников, не очень умелых в дриблинге, воспользоваться их ошибками, часто пробивать по воротам. После нескольких проигранных моментов на 19 минуте наступил решающий, правильный эпизод. Такими ошибками, которую совершил Пятов любят пользоваться миланцы.

В дальнейшем "Интер" все контролировал и рассчитывал на своих лидеров, которые на кураже довели дело до разгрома. Конте ликовал и тут же кричал о сосредоточенности. Его команда и не думала расслабляться, "Шахтер" создал всего два настоящих момента в игре – Мораес и Антонио пробивали. Конте празднует и уже думает о "Севилье".

Самым наилучшим образом провел полуфинальный матч "Интер" и возвращается, чтобы насладиться финалом крупного европейского соревнования, - подводят итог в La Stampa.

Полузащита была бесспорным козырем "нерадзурри", Барелла правил центром поля, в то время как Д'Амброзио в очередной раз доказал свою полезность. Сплоченный и сыгранный коллектив, который теперь только и ждет, чтобы сразиться в финале.

От "Шахтера" итальянские журналисты ожидали большего, отметив неуверенное владение мячом, низкие скорости, неспособность пробить (пройти) оборонительную линию миланцев. Сопернику из Украины удавалось становиться опасным считанные разы, опять же игра дончан называется "неубедительная тики-така". Антонио Конте знал, что противопоставить ей и его план сработал.