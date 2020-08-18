Левандовски: Полуфинала ЛЕ достаточно, чтобы сказать, что Шахтер – это хороший клуб

Экс-игрок "Шахтера" Мариуш Левандовски в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение "горняков" от "Интера" в полуфинале Лиги Европы (0:5) и оценил еврокубковый сезон украинской команды.

"Считаю, что "Шахтер" сыграл очень достойно. Конечно, все ожидали большего. Но матч показал, что именно в тот день "Интер" был сильнее. Не получилось выйти в финал. Но, считаю, ребята и так заслуживали того, чтобы о них говорили.

Сыграли в полуфинале. Этого достаточно, чтобы сказать, что "Шахтер" – это хороший клуб. Все участники еврокубков в следующем сезоне будут знать, что Шахтер сильный", – сказал Левандовский.