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Левандовски: Полуфинала ЛЕ достаточно, чтобы сказать, что Шахтер – это хороший клуб

Лига Европы
(2 голосов)

Мариуш говорит, что команда провела хороший сезон

Левандовски: Полуфинала ЛЕ достаточно, чтобы сказать, что Шахтер – это хороший клуб
Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" Мариуш Левандовски в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение "горняков" от "Интера" в полуфинале Лиги Европы (0:5) и оценил еврокубковый сезон украинской команды.

"Считаю, что "Шахтер" сыграл очень достойно. Конечно, все ожидали большего. Но матч показал, что именно в тот день "Интер" был сильнее. Не получилось выйти в финал. Но, считаю, ребята и так заслуживали того, чтобы о них говорили.

Сыграли в полуфинале. Этого достаточно, чтобы сказать, что "Шахтер" – это хороший клуб. Все участники еврокубков в следующем сезоне будут знать, что Шахтер сильный", – сказал Левандовский.

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В статье: Мариуш Левандовски Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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skif1927 (Динамо)
18.08.2020 в 18:55
В Италии бы поржали, если бы знали , что это за чмошник
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0
-2
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Микко82 (Херсон)
18.08.2020 в 18:44
А я подумав що то Роберт зацікавився Шахтарем.
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+1
0
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Инспектор ( )
18.08.2020 в 18:14
Мариуш +
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+1
-1


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