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Кобин: Это хорошо для нас, что Минай не играет с Шахтером

Лига Европы
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После разгрома от Интера Шахтер захочет доказать

Кобин: Это хорошо для нас, что Минай не играет с Шахтером
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин в эфире ТК "Футбол" высказал свое мнение о поражении "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы от "Интера" (0:5) и старте нового сезона УПЛ.

"Все прекрасно понимают силу Шахтера в чемпионате Украины. Любой тренер и команда не хочет попадать под каток после подобных поражений.

Они захотят доказать, что это было случайно. Это хорошо для нас, что мы не играем с "Шахтером" (в 1-м туре, - прим), - сказал Кобин.

Напомним, что в первом туре УПЛ "Минай" сыграет с "Львовом", а "Шахтер" - с "Колосом".

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В статье: Василий Кобин Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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