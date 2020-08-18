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Кобин: Это хорошо для нас, что Минай не играет с Шахтером
После разгрома от Интера Шахтер захочет доказать
Главный тренер "Миная" Василий Кобин в эфире ТК "Футбол" высказал свое мнение о
"Все прекрасно понимают силу Шахтера в чемпионате Украины. Любой тренер и команда не хочет попадать под каток после подобных поражений.
Они захотят доказать, что это было случайно. Это хорошо для нас, что мы не играем с "Шахтером" (в 1-м туре, - прим), - сказал Кобин.
Напомним, что в первом туре УПЛ "Минай" сыграет с "Львовом", а "Шахтер" - с "Колосом".