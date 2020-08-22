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Конте: Обсудим на холодную голову будущее Интера через пару дней – со мной или без меня

Лига Европы
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Будущее Антонио все еще туманно

Конте: Обсудим на холодную голову будущее Интера через пару дней – со мной или без меня
Новина українською

Главный тренер "Интера" Антонио Конте после поражения от "Севильи" в финале Лиги Европы (2:3) прокомментировал свое будущее.

"В финале все решили детали. Не повезло, что Лукаку забил в свои ворота.

В этом году команда серьезно прибавила. Через 2-3 дня мы с холодной головой встретимся и обсудим планы "Интера" на будущее – со мной или без меня.

Между мной и клубом абсолютно нет никакого напряжения. Возможно, есть различия во взглядах.

Со всех точек зрения "Интер" провел отличный сезон. Я всегда будут благодарен за то, что мне выпала такая возможность", – цитирует наставника Николо Скира.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан)
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