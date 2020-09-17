Лига Европы. Разгромная победа Вольфсбурга, Ибрагимович забивает в Ирландии

Лига Европы, второй квалификационный раунд

За “Милан” дебютировали новички Сандро Тонали и Браим Диас, но результат в игре против “Шемрок Роверс” сделала старая гвардия. В первом тайме эффектную стеночку с голевым завершением шведа разыграли Чалханоглу и Ибрагимович (мяч на чужой половине поля отобрал Кессье), а во втором тайме дальним ударом отметился уже Хакан.

Более уверенной по результату получилась победа “Вольфсбурга”. Немецкая команда нанесла всего десять ударов по воротам албанского “Кукеси”, но четыре из этих ударов завершились голами. Дубль сделал главный бомбардир “волков” Ваут Вегорст, мячом отметился экс-динамовец Адмир Мехмеди и новичок команды, французский центрбек Максенс Лакруа.

Португальский “Риу Аве” только в самом конце дожал боснийский “Борац”. Символично, что долгожданный гол на 90-й минуте провел 36-летний ветеран команды Тарантини.

Интересную перестрелку устроили польский “Пяст” и австрийский “Хартберг”, бельгийский “Стандард” вполсилы обыграл уэльский “Бала Таун”, а словенский ФК “Мура” справился с гостями из Дании. Два гола в ворота "Орхуса" забил 22-летний нападающий с философский фамилией Жижек, второй из них – пяткой.

“Арис” Греция – “Колос” Украина 1 :2

Голы: Гама 55 – Новак 47, Антюх 63

“Борац” Босния и Герцеговина – “Риу Аве” Португалия 0:2

Голы: Тарантини 90, Жамбор 90+6

“Кукеси” Албания – “Вольфсбург” Германия 0:4

Голы: Вегорст 21, Лакруа 33, Вегорст 74, Мехмеди 90

“Силекс” Северная Македония – “Дрита” Косово 0:2

Голы: Гербеши 48 (пен.), Лимани 80

“Пяст” Польша – “Хартберг” Австрия 3:2

Голы: Кончковски 10, Соколовски 62, Жиро 64 – Кайнц 33, Рид 75

“Шемрок Роверс” Ирландия – “Милан” Италия 0:2

Голы: Ибрагимович 23, Чалханоглу 67

“Стандард” Бельгия – “Бала Таун” Уэльс 2:0

Голы: Авенатти 19 (пен.), Амалла 34

“Мура” Словения – “Орхус” Дания 3:0

Голы: Горенц 37, Жижек 72, Жижек 90+6