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Лукаку: После поражения в финале Лиги Европы я не разговаривал четыре дня
Ромелу болезненно воспринял проигрыш
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку надеется извлечь урок из поражения "Севилье" в финале второго по значимости еврокубка. Цитирует бельгийца Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
"Для меня это был очень трудный момент. Я не разговаривал четыре дня. Затем я проснулся утром и сказал себе, что могу проиграть, но только для того, чтобы вновь начать побеждать".
"Видаль в "Интере"? Это прекрасно, Артуро великолепный футболист. Барелла будет важным исполнителем нашей команды в новом сезоне, все благодаря его интеллекту. Самый жесткий защитник, с которым я сталкивался? В Италии много профессионалов. Кулибали, я люблю с ним сражаться. Еще назову Бонуччи и Романьоли. Хороший защитник всегда делает нападающего лучше".