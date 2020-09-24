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Лукаку: После поражения в финале Лиги Европы я не разговаривал четыре дня

Лига Европы
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Ромелу болезненно воспринял проигрыш

Лукаку: После поражения в финале Лиги Европы я не разговаривал четыре дня
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Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку надеется извлечь урок из поражения "Севилье" в финале второго по значимости еврокубка. Цитирует бельгийца Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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"Для меня это был очень трудный момент. Я не разговаривал четыре дня. Затем я проснулся утром и сказал себе, что могу проиграть, но только для того, чтобы вновь начать побеждать".

"Видаль в "Интере"? Это прекрасно, Артуро великолепный футболист. Барелла будет важным исполнителем нашей команды в новом сезоне, все благодаря его интеллекту. Самый жесткий защитник, с которым я сталкивался? В Италии много профессионалов. Кулибали, я люблю с ним сражаться. Еще назову Бонуччи и Романьоли. Хороший защитник всегда делает нападающего лучше".

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В статье: Артуро Видаль Ромелу Лукаку Лига Европы Интер (Милан) Севилья Калиду Кулибали Финал Лиги Европы Николо Барелла
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Источник:
Football Italia

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