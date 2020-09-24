Лукаку: После поражения в финале Лиги Европы я не разговаривал четыре дня

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку надеется извлечь урок из поражения "Севилье" в финале второго по значимости еврокубка. Цитирует бельгийца Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

"Для меня это был очень трудный момент. Я не разговаривал четыре дня. Затем я проснулся утром и сказал себе, что могу проиграть, но только для того, чтобы вновь начать побеждать".