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Лысенко: Едем в Хорватию только выигрывать. А как получится – увидим после матча

Лига Европы
(2 голосов)

Колос настроен по боевому

Лысенко: Едем в Хорватию только выигрывать. А как получится – увидим после матча
Новина українською

Форвард "Колоса" Владимир Лысенко в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги Европы против "Риеки".

"Едем только выигрывать. А как получится – увидим после матча.

Хорошо, что у нас каждый игрок может друг друга подменить. Одни сыграли в еврокубках, другие – в чемпионате. Думаю, усталости как таковой не должно быть", – сказал Лысенко.

Напомним, что матч "Риека" - "Колос" начентся сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Владимир Лысенко Риека Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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