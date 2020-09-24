Лысенко: Едем в Хорватию только выигрывать. А как получится – увидим после матча

Форвард " Колоса " Владимир Лысенко в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги Европы против "Риеки".

"Едем только выигрывать. А как получится – увидим после матча.

Хорошо, что у нас каждый игрок может друг друга подменить. Одни сыграли в еврокубках, другие – в чемпионате. Думаю, усталости как таковой не должно быть", – сказал Лысенко.

Напомним, что матч "Риека" - "Колос" начентся сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.