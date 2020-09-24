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Лысенко: Едем в Хорватию только выигрывать. А как получится – увидим после матча
Колос настроен по боевому
Форвард "
"Едем только выигрывать. А как получится – увидим после матча.
Хорошо, что у нас каждый игрок может друг друга подменить. Одни сыграли в еврокубках, другие – в чемпионате. Думаю, усталости как таковой не должно быть", – сказал Лысенко.
Напомним, что матч "Риека" - "Колос" начентся сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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Источник:ТК Футбол
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