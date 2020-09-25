Лига Европы. Вылет Селина, кошмар Безкоровайного, победа Джеррарда

Вашему вниманию результаты последних матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Базель" - "Анортосис" 3:2

Голы: Видмер 4, Кампо 12 Хамбардзумян 21 аг. - Вргоц 45, Квилитая 66 пен.

Швейцарская команда, которая летом крупно проигрывала "Шахтеру", уже за первые 20 минут обеспечила себе более чем комфортное преимущество. Но это и сыграло с ней злую шутку. Перед перерывом киприоты сократили отставание благодаря классному удару Вргоца. Кто знает, что было бы во втором тайме, если бы в его начале красную не заработал Окриашвили, известный по выступлениям в "Мариуполе" и "Черноморце". Другой грузин - Квилитая – в свою очередь реализовал пенальти на 66-й, однако перевести игру в овертайм "Анортосис" не смог. Также отмечаем, что за киприотов 78 минут сыграл Евгений Селин.

ЛАСК - "Дунайска Стреда" 7:0

Голы: Рагуц 6, 16 Филипович 47, Михорл 51, Грубер 53, Балич 55, Забитцер 77

Именно в ЛАСК летом из "Зари" перешел Евгений Чеберко, но в этом матче он участия не принимал. Зато на 36-й минуте на замену вышел чемпион мира среди молодежи Даниил Безкоровайный. И наверняка очень пожалел об этом. Словацкая команда пропустила семь мячей - каждый четвертый удар в направлении ее ворот завершался голом.

"Спортинг" - "Абердин" 1:0

Гол: Томас 8

Один из трех португальских грандов открыл счет уже на восьмой минуте - Томас вышел один на один и пробил под штангу. А дальше "Спортинг" взял мяч под свой контроль и не позволил гордым, но ограниченным в ресурсах шотландцам получить хотя бы ничью.

"Виллем II" - "Рейнджерс" 0:4

Голы: Тавернье 22 пен., Кент 25 Эландер 55, 71

Предыдущие два матча голландская команда выиграла со общим счетом 9:0. Но это были "Эраклес" и "Нидеркорн". А это "Рейнджерс" под руководством легендарного Стивена Джеррарда. Сначала хозяева помогли сами - привезли пенальти и неудачно сыграл голкипер. А потом двумя фланговыми подачами воспользовался высоченный центральный защитник Филипп Эландер. В итоге шотландцы идут дальше.

АПОЭЛ - Зрински 2:2, по пен 4:2

Голы: Атзили 14 Нухи 26 - Иванчич 11 Бильбия 69

Впервые за восемь лет кипрский гранд вынужден играть во втором по рангу турнире, а не в Лиге Чемпионов. Поэтому именно АПОЭЛ считался явным фаворитом противостояния с боснийцами, для которых выход в четвертьфинал ЛЧ - недостижимая мечта. Однако на этот раз киприоты, похоже, переоценили собственные силы, за что едва не поплатились. Боснийцы сумели отыграться, проиграв первый тайм, а затем заметно лучше действовали на контратаках. В конце концов, победителя пришлось определять в серии пенальти, а здесь больше удачи было на стороне АПОЭЛ.

"Шериф" - "Дандолк" 1:1, по пен. 3:5

Голы: Посмак 8 - Мюррей 45 + 1

"Стандард" - "Войводина" 2:1 (от)

Голы: Авенатти 47 пен., Амала 91 - Бойич 75

"Легия" - "Дрита" 2:0

Голы: Вцолек 24 Пекхарт 43