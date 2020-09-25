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Хавбек Десны: Гол Вольфсбурга? Еще в 5 случаях они так же не забьют

Лига Европы
(1 голосов)

Друг друга хорошо изучили

Хавбек Десны: Гол Вольфсбурга? Еще в 5 случаях они так же не забьют
Новина українською

Атакующий полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий прокомментировал ТК Футбол поражение от немецкого "Вольфсбурга" в квалификации ЛЕ - 0:2.

Мы изучили "Вольфсбург". Знали, что это силовая команда, поэтому старались играть в пас. В начале мы немного засуетились, но потом достойно выглядели.

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Первый гол? Они ударили нашим оружием - со стандарта. Мне кажется, что таких 5 стандартов они так же не забьют. У них все идеально удалось.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Андрей Тотовицкий Лига Европы Десна (Чернигов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Comment06 (Украина)
25.09.2020 в 15:29
Оказалось достаточно одного раза.
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Trztrqtr (Украина)
25.09.2020 в 15:20
Начинается:) Играли лучше, а тем повезло...Вот это показатель "колхозности" мышления. Сейчас такое время в футболе Украины, что играют в ЛЕ от Украины те кто играют не благодаря, а вопреки. Для того что бы выходить в ЛЕ не Колос и Десна доросли по уровню, а украинский футбол стремительно упал до их уровня. Бывает.
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