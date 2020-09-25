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Хавбек Десны: Гол Вольфсбурга? Еще в 5 случаях они так же не забьют
Друг друга хорошо изучили
Атакующий полузащитник "
Мы изучили "Вольфсбург". Знали, что это силовая команда, поэтому старались играть в пас. В начале мы немного засуетились, но потом достойно выглядели.
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Первый гол? Они ударили нашим оружием - со стандарта. Мне кажется, что таких 5 стандартов они так же не забьют. У них все идеально удалось.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (2)
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Comment06 (Украина)
25.09.2020 в 15:29
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Trztrqtr (Украина)
25.09.2020 в 15:20
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