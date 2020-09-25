Хавбек Десны: Гол Вольфсбурга? Еще в 5 случаях они так же не забьют

Начинается:) Играли лучше, а тем повезло...Вот это показатель "колхозности" мышления. Сейчас такое время в футболе Украины, что играют в ЛЕ от Украины те кто играют не благодаря, а вопреки. Для того что бы выходить в ЛЕ не Колос и Десна доросли по уровню, а украинский футбол стремительно упал до их уровня. Бывает.