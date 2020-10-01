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ЛЕ. Раунд плей-офф. Милевский и другие украинцы в борьбе за группу, корзина для Зари, конкуренция за коэффициенты
Концентрируемся на самом важном
Раунд плей-офф Лиги Европы – это противостояние 42-х команд, разделенных на 21 игровое противостояние. В каждом из них состоится по одному матчу, по итогам которого победители выйдут в групповой этап Лиги Европы, а проигравшие покинут еврокубки минимум на год.
Если после основного времени будет ничья, назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти.
Украина в раунде не представлена, но несколько команд-участниц представлены украинцами. Вот матчи с их участием:
"Арарат-Армения" (Армения, Сергей Вакуленко) 20:00 "Црвена Звезда" (Сербия);
"Шарлеруа" (Бельгия) 20:00 "Лех" (Польша, Василий Кравец, Владимир Костевич);
"Слован" (Чехия, Тарас Качараба) 20:00 АПОЭЛ (Кипр);
"Динамо" (Брест, Беларусь, Артем Милевский, Евгений Хачериди, Александр Нойок) 21:00 "Лудогорец" (Болгария);
"Стандард" (Бельгия) 21:00 "Фехервар" (Венгрия, Иван Петряк);
АЕК (Греция, Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов) 21:00 "Вольфсбург" (Германия);
"Спортинг" (Лиссабон, Португалия) 22:00 ЛАСК (Австрия, Евгений Чеберко).
Также важны матчи с участием прямых и отдаленных конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.
- "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) 22:00 ЛАСК (Австрия).
- "Сараево" (Босния и Герцеговина) 21:00 "Селтик" (Шотландия);
- "Слован" (Чехия) 20:00 АПОЭЛ (Кипр);
- "Копенгаген" (Дания) 21:00 "Риека" (Хорватия).
Выгодными для Украины будут поражения команд, выделенных жирным. Отдельно стоит матч "Рейнджерс" (Шотландия) 21:45 "Галатасарай" (Турция) – здесь обе команды представляют страну-конкурента.
Наконец, еще один нюанс раунда – это борьба "Зари" за третью корзину ЛЕ. Сейчас луганчане четвертые в четвертой корзине, для третьей корзины нужны поражения четырех высокорейтинговых в двенадцати противостояниях (высокорейтинговые выделены жирным).
"Арарат-Армения" (Армения) 20:00 "Црвена Звезда" (Сербия);
"Клуж" (Румыния) 18:30 КуПС (Финляндия);
"Динамо" (Загреб, Хорватия) 20:00 "Флора" (Эстония);
"Слован" (Чехия) 20:00 АПОЭЛ (Кипр);
"Динамо" (Брест, Беларусь) 21:00 "Лудогорец" (Болгария);
"Сараево" (Босния и Герцеговина) 21:00 "Селтик" (Шотландия);
"Копенгаген" (Дания) 21:00 "Риека" (Хорватия);
"Стандард" (Бельгия) 21:00 "Фехервар" (Венгрия);
"Янг Бойз" (Швейцария) 21:30 "Тирана" (Албания);
"Базель" (Швейцария) 21:30 ЦСКА (София, Болгария);
"Рио Аве" (Португалия) 22:00 "Милан" (Италия);
"Тоттенхэм" (Англия) 22:00 "Маккаби" (Хайфа, Израиль).
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