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Хомченовский – о жеребьевке ЛЕ: Со всеми командами можно играть

Лига Европы
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Хавбек верит в силы своей команды

Хомченовский – о жеребьевке ЛЕ: Со всеми командами можно играть
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Полузащитник "Зари" Дмитрий Хомченовский прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

"Сегодня мы специально собрались всей командой для того, чтобы посмотреть жеребьевку. Скажу, что с теми командами, которые выпали нам в жеребьевке, со всеми можно играть.

С "Брагой" мы уже встречались ранее на стадии квалификации. С остальными уже познакомимся лично. Надеемся на лучшее и будем стараться добиваться положительного результата", – сказал Хомченовский пресс-службе "Зари".

Напомним, луганской "Зари" в соперники выпали "Брага" (Португалия), "Лестер" (Англия) и АЕК (Греция).

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Хомченовский
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