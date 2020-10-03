Хомченовский – о жеребьевке ЛЕ: Со всеми командами можно играть

Полузащитник "Зари" Дмитрий Хомченовский прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

"Сегодня мы специально собрались всей командой для того, чтобы посмотреть жеребьевку. Скажу, что с теми командами, которые выпали нам в жеребьевке, со всеми можно играть.

С "Брагой" мы уже встречались ранее на стадии квалификации. С остальными уже познакомимся лично. Надеемся на лучшее и будем стараться добиваться положительного результата", – сказал Хомченовский пресс-службе "Зари".