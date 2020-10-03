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Роджерс: Не очень хорошо знакомы с Зарей, но обязательно их изучим

Лига Европы
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Наставник "Лестера" высказался о жеребьевке ЛЕ

Роджерс: Не очень хорошо знакомы с Зарей, но обязательно их изучим
Новина українською

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс высказался о результатах жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

"Несколько лет назад мы играли с АЕКом. Я не уверен, так ли сильно изменилась команда и будет ли там такая толпа фанатов. Афины как город очень красивы. Я не очень хорошо знаю украинский клуб, но мы обязательно поближе познакомимся с игрой наших соперников в ближайшее время.

Цель - квалификация, и если мы возглавим группу, это будет здорово", – цитирует Роджерса Leicester mercury.

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Лестер Сити
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