Роджерс: Не очень хорошо знакомы с Зарей, но обязательно их изучим

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс высказался о результатах жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

"Несколько лет назад мы играли с АЕКом. Я не уверен, так ли сильно изменилась команда и будет ли там такая толпа фанатов. Афины как город очень красивы. Я не очень хорошо знаю украинский клуб, но мы обязательно поближе познакомимся с игрой наших соперников в ближайшее время.

Цель - квалификация, и если мы возглавим группу, это будет здорово", – цитирует Роджерса Leicester mercury.