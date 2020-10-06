Волынец: Надеюсь, что Колос уже отошел от поражения Риеке. Можно со всеми играть

Голкипер " Колоса " Евгений Волынец рассказал о том, как команда приходила в себя после вылета из Лиги Европы от "Риеки" (0:2)

"Надеюсь, что команда уже отошла после того поражения. Понятно, немного осадок остался.

Мы почувствовали, что можем играть со всеми командами, с "Арисом", "Риекой". Как видим, "Риека" прошла "Копенгаген", поэтому можно со всеми играть. Главное – дисциплинировано, отдаваться на поле и все будет получаться", – сказал Волынец.