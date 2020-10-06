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Волынец: Надеюсь, что Колос уже отошел от поражения Риеке. Можно со всеми играть

Лига Европы
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Клуб из Ковалевки провел свой первый еврокубковый сезон

Волынец: Надеюсь, что Колос уже отошел от поражения Риеке. Можно со всеми играть
Новина українською

Голкипер "Колоса" Евгений Волынец рассказал о том, как команда приходила в себя после вылета из Лиги Европы от "Риеки" (0:2)

"Надеюсь, что команда уже отошла после того поражения. Понятно, немного осадок остался.

Мы почувствовали, что можем играть со всеми командами, с "Арисом", "Риекой". Как видим, "Риека" прошла "Копенгаген", поэтому можно со всеми играть. Главное – дисциплинировано, отдаваться на поле и все будет получаться", – сказал Волынец.

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В статье: Евгений Волынец Колос (Ковалевка)
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