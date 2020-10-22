ЛЕ. Победа Милана в Глазго на абсолютном минимуме усилий

Лига Европы. Группа Н. Глазго. "Селтик Парк"

"Селтик" - "Милан" 1:3

Голы: Эльюнусси 76 - Крунич 14, Диас 42, Хауге 90+2

"Селтик": Баркас, Айер, Даффи, Уэлш (Кристи 46), Фримпонг, Браун (Рогич 64), МакГрегор, Лаксальт (Тейлор 77), Нтчам, Айети (Климала 77), Гриффитс (Эльюнусси 46)

"Милан": Д. Доннарумма, Далот, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси (Беннасер 66), Тонали, Крунич, Кастильехо (Салемакерс 79), Диас (Хауге 79), Ибрагимович (Леау 66)

Предупреждения: Лаксальт 65, Кристи 86 - Тонали 82, Д. Доннарумма 83, Салемакерс 88

В 2004-2013 годах "Селтик" и "Милан" встречались довольно часто. Всегда - в Лиге Чемпионов. Преимущество итальянцев было огромным - пять побед, две ничьи, одно поражение, шесть матчей без пропущенных. Правда, с тех пор обе команды пережили свои худшие времена за последние 7-8 лет. Вот только для "россонери" они закончились. Они не проигрывали в 20-ти матчах подряд во всех турнирах, лидируют в Серии А, в субботу наконец-то выиграли дерби. А "Селтик" своё дерби в субботу проиграл без единого удара в створ. И ищет "крота", слившего его стартовый состав. Ясное соотношение сил и настроения.

В начале матча как раз хозяева разумно отдали мяч сопернику и контратаковали. Удар Айети заблокировали, Нтчам пробил по центру. Вот только первая серьёзная попытка гостей удалась. Кастильехо нашёл голову Крунича. После чего матч уже пошёл по их сценарию. 10 минут "давления" шотландцев, десять минут прессинга итальянцев, пара атак по левому флангу, прорыв и пас Эрнандеса, чёткий удар низом Диаса. Правильное начало второго тайма против уже более энергичного соперника, убравшего защитника в пользу атакёра - с мячом. А затем - чёткая оборона. Кроме удара головой Эльюнусси с подачи углового.

Из-за коронавируса и травм "кельты" были вынуждены играть без трёх ведущих центральных защитников и лидера атаки. Впрочем, даже с ними вряд ли они переиграли бы настолько уверенных в себе способных значительно добавить "дьяволов". Которым хватило абсолютного минимума усилий. Первый гол норвежца Хауге за команду после отличного паса Салемакерса стал всего шестым ударом по воротам Баркаса за матч. По воротам Доннаруммы нанесли 13. Но какое это имеет значение?