Лига Европы. Тоттенхэм без проблем разгромил ЛАСК

Лига Европы, групповой этап

Группа J, первый тур

"Тоттенхэм" – "ЛАСК" 3:0

Голы: Лукас Моура (18), Андраде (27, автогол), Сон (84)

"Тоттенхэм": Харт – Регилон, Дэвис, Санчес, Доэрти – Уинкс, Хейбьерг (Сиссоко, 62) – Моура, Ламела (Алли, 62), Бэйл (Сон Хын Мин, 62) – Карлос Винисиус (Кларк, 86)

"ЛАСК": Шлагер – Андраде (Поцманн, 46), Траунер, Визингер – Реннер (Филипович, 39), Михорль, Холланд, Ранфтл – Балич, Рагуж, Грубер (Эггештайн, 46)

"Тоттенхэм" уверенно стартовал в групповом этапе Лиги Европы, переиграв "ЛАСК" (3:0). Успех команде принесли два гола в первые полчаса встречи. Две отличные комбинации "шпор" закончились мячом Моуры и автоголом Андраде. После этого английский коллектив сбавил обороты, но продолжал владеть преимуществом до самого конца игры. До разгромного счёт довёл вышедший на замену Сон Хын Мин. Команда Жозе Моуриньо подтвердила, что всерьез настроена на ЛЕ в этом сезоне, заработав заслуженные три очка в первом туре.