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Заря потерпела самое крупное поражение в основном раунде ЛЕ в своей истории

Лига Европы
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Луганчане крайне неудачно начали свой еврокубковый поход

Заря потерпела самое крупное поражение в основном раунде ЛЕ в своей истории
Новина українською

Луганская "Заря" с разгромным счетом 0:3 уступила на выезде "Лестеру" в 1-м туре группового раунда Лиги Европы.

Это самое крупное поражение луганчан в основном раунде Лиги Европы.

Ранее "Заря" неоднократно проигрывала со счетом 0:2.

Отметим, что это был 13-й матч луганчан на групповом этапе ЛЕ.

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В статье: Заря (Луганск) "Лестер Сити"
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Источник:
Трибуна

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