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Заря потерпела самое крупное поражение в основном раунде ЛЕ в своей истории
Луганчане крайне неудачно начали свой еврокубковый поход
Луганская "Заря" с
Это самое крупное поражение луганчан в основном раунде Лиги Европы.
Ранее "Заря" неоднократно проигрывала со счетом 0:2.
Отметим, что это был 13-й матч луганчан на групповом этапе ЛЕ.
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Источник:Трибуна
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