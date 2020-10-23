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Хавбек Лестера Мэддисон: 3:0 - наверное, справедливый счет

Лига Европы
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Лестер стартовал ЛЕ с крупной победы над Зарей

Хавбек Лестера Мэддисон: 3:0 - наверное, справедливый счет
Новина українською

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон прокомментировал победу над "Зарей" (3:0) в Лиге Европы.

"Это хороший вечер. Для меня и некоторых других ребят это первое знакомство с еврокубковым футболом, что всегда приятно. Здорово начать хорошо, это важно. Это победа дома, клиншит, три гола, три разных автора забитых мячей.

В еврокубках будут времена, когда иностранные команды, о которых вы не слишком много знаете, будут владеть мячом. У них будут отрезки, в которых они будут доминировать. Речь идет только о том, чтобы пережить этот шторм. Я думаю, мы справились хорошо.

Каспер Шмейхель сделал отличный сейв, но в целом 3:0, наверное, справедливо. Вчера мы смотрели видео о команде, и они хорошо начали. У них было много владения мячом в ромбовой расстановке, в которой они играют. Во втором тайме мы очень мало уступили, все закончилось комфортной победой", – сказал Мэддисон.

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В статье: Заря (Луганск) "Лестер Сити" Джеймс Мэддисон
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