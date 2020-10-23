Юрий Ярошенко: Заре по силам составить конкуренцию в борьбе за второе место в группе ЛЕ

Экс-игрок "Зари" Юрий Ярошенко поделился своими мыслями о причинах поражения луганчан в матче группового турнира Лиги Европы от "Лестера" (0:3).

"Мне очень импонирует стиль игры "Зари" и "Лестера". Эти команды объединяет то, что они делают ставку на отрытый футбол: упорно ищут короткий путь к воротам соперника, но и сами позволяют ему атаковать. Остались верны своей игровой философии "Заря" и "Лестер" и во вчерашнем очном противостоянии. Но все же, класс хозяев оказался повыше. Впрочем, на мой взгляд, луганчане такого разгрома не заслужили и попади Владислав Кабаев цель в середине первого тайма с близкого расстояния, то еще неизвестно, чем бы все закончилось.

"Лестеру" ощутимым подспорьем стал опыт выступлений в таких важных поединках, когда каждый созданный голевой момент ценится очень высоко, а соперники к тому же, не прощают промахов. Согласитесь, уровень конкуренции в английской Премьер-лиге на порядок выше, чем в украинской. И хотя "Заря" в целом продемонстрировала зрелищный, комбинационный, скоростной футбол, но, как любил повторять легендарный Валерий Лобановский: "Самое красивое в игре - счет на табло". Поэтому футболистам "Зари" нужно все скрупулезно проанализировать, особенно обратить внимание на свои действия при втором пропущенном мяче, когда не сработал групповой отбор, и сделать правильные выводы. "Лестер" доказал, что даже без забивного Джейми Варди - грозная сила и является главным претендентом на победу в групповом раунде Лиги Европы. А вот "Заре" , несмотря на осечку на старте, вполне по силам составить конкуренцию португальской "Браге" и греческому АЕКу в борьбе за второе проходное место", - сказал Ярошенко.

Напомним, что во втором туре группового этапа Лиги Европы "Заря" 29 октября встретится на своем поле с "Брагой".