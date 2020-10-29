Неудержимые Ибрагимович и компания. Милан - Спарта 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео голов и обзор матча второго тура Лиги Европы. "Милан" на своем поле принимал "Спарту".

Итальянский клуб сейчас в отличной форме и сегодня это только подтвердил. В ворота гостей влетело три сухих гола, и это не считая пенальти, который не реализовал Златан Ибрагимович.

"Милан" - "Спарта" 3:0

Голы: Диас 24, Леау 57, Далот 67