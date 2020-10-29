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Неудержимые Ибрагимович и компания. Милан - Спарта 3:0. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Златан не забил пенальти

Неудержимые Ибрагимович и компания. Милан - Спарта 3:0. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Вашему вниманию видео голов и обзор матча второго тура Лиги Европы. "Милан" на своем поле принимал "Спарту".

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Итальянский клуб сейчас в отличной форме и сегодня это только подтвердил. В ворота гостей влетело три сухих гола, и это не считая пенальти, который не реализовал Златан Ибрагимович.

"Милан" - "Спарта" 3:0
Голы: Диас 24, Леау 57, Далот 67

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В статье: Златан Ибрагимович Спарта (Прага) Милан
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