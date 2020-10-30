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Тренер Браги о матче с Зарей: Это была тяжелая победа

Лига Европы
(1 голосов)

Карвальял радуется характеру своей команды

Тренер Браги о матче с Зарей: Это была тяжелая победа
UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Браги" Карлуш Карвальяль прокомментировал поединок его команды против "Зари" во втором туре группового этапа Лиги Европы. "Брага" победила в Запорожье со счетом 1:2.

"Мы знали, что это будет тяжелая игра против очень качественной команды. Нам удалось воспользоваться слабым местом соперника, и это меня порадовало. Это была тяжелая победа, которая отличается от той, что мы добыли в матче с АЕКом (тогда игра завершился со счетом 3:0 - прим.). В этот вечер мы продемонстрировали характер тогда, когда это было больше всего нужно и в итоге заработали три очка.

В то же время еще ничего не решено. "Брага" должна набрать больше очков, для выхода в плей-офф нужно не менее 9-10 баллов".

Добавим, что после двух туров в группе G у "Лестера" и "Браги" по шесть очков, у "Зари" и АЕК - ноль. Следующий матч луганчане сыграют с греками пятого ноября.

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В статье: Заря (Луганск) Брага Карлуш Карвальял
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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
30.10.2020 в 08:52
По игре Заря была лучше
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