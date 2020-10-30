Тренер Браги о матче с Зарей: Это была тяжелая победа

Наставник "Браги" Карлуш Карвальяль прокомментировал поединок его команды против "Зари" во втором туре группового этапа Лиги Европы. "Брага" победила в Запорожье со счетом 1:2.

"Мы знали, что это будет тяжелая игра против очень качественной команды. Нам удалось воспользоваться слабым местом соперника, и это меня порадовало. Это была тяжелая победа, которая отличается от той, что мы добыли в матче с АЕКом (тогда игра завершился со счетом 3:0 - прим.). В этот вечер мы продемонстрировали характер тогда, когда это было больше всего нужно и в итоге заработали три очка.

В то же время еще ничего не решено. "Брага" должна набрать больше очков, для выхода в плей-офф нужно не менее 9-10 баллов".