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Тренер Браги о матче с Зарей: Это была тяжелая победа
Карвальял радуется характеру своей команды
Наставник "Браги" Карлуш Карвальяль прокомментировал поединок его команды против "Зари" во втором туре группового этапа Лиги Европы. "Брага" победила в Запорожье со счетом 1:2.
"Мы знали, что это будет тяжелая игра против очень качественной команды. Нам удалось воспользоваться слабым местом соперника, и это меня порадовало. Это была тяжелая победа, которая отличается от той, что мы добыли в матче с АЕКом (тогда игра завершился со счетом 3:0 - прим.). В этот вечер мы продемонстрировали характер тогда, когда это было больше всего нужно и в итоге заработали три очка.
В то же время еще ничего не решено. "Брага" должна набрать больше очков, для выхода в плей-офф нужно не менее 9-10 баллов".
Добавим, что после двух туров в группе G у "Лестера" и "Браги" по шесть очков, у "Зари" и АЕК - ноль. Следующий матч луганчане сыграют с греками пятого ноября.
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