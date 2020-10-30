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Гайтан о победе над Зарей: На данный момент это неплохо, но нам предстоит еще долгий путь

Лига Европы
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Один из героев матча, который отметился голом в ворота луганчан

Гайтан о победе над Зарей: На данный момент это неплохо, но нам предстоит еще долгий путь
Новина українською

Хавбек "Браги" Николас Гайтан рассказал о матче Лиги Европы с "Зарей" (2:1).

- Сложный матч, как всегда в еврокубках. Команда была сильна, я рад вернуться и помочь "Браге" голом, хочу поблагодарить за поддержку, которую мне оказывали в период восстановления от травмы. Команда всегда мне помогала.

Побеждать очень непросто. Мы заработали три важных очка, теперь на шесть опережаем "Зарю". На данный момент это неплохо, но нам предстоит еще пройти долгий путь, – цитирует Гайтана официальный сайт "Браги".

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В статье: Заря (Луганск) Николас Гайтан Брага
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