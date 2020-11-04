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Тренер АЕКа: Для нас матч с Зарей – словно финал
Греки настроены решительно
Помощник главного тренера АЕКа Джанлука Колонелло (Массимо Каррера не прилетел в Запорожье из-за болезни) поделился ожиданиями от матча 3-го тура
"Мы потерпели два поражения в группе, но это уже в прошлом. Мы проанализировали эти поражения и теперь думаем о завтрашней игре. Для нас завтрашний матч – словно финал, и мы концентрируемся только на этом.
Действительно, у нас не лучшим образом обстояли дела с реализацией моментов, хотя мы и провели несколько хороших игр. Мы много работаем над этим компонентом и надеемся изменить ситуацию. Это нормально, что есть разные матчи. "Шахтер обыграл "Реал" 3:2, но затем проиграл Гладбаху 0:6. При таком количестве матчей важно поддерживать не только физическое, но и психологическое состояние игроков.
В последних матчах Лиги Европы у нас было много моментов, но мы не забили. Такое бывает в футболе. Но мы готовы к завтрашнему матчу и надеемся изменить ситуацию", - сказал Колонелло.
Напомним, что матч "Заря" – АЕК состоится в четверг 5 ноября и начнется в 22:00.
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