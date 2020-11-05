Кочергин: Заря спокойно играет, но хромает реализация

Хавбек луганской "Зари" Владислав Кочергин рассказал о готовности к матчу Лиги Европы против АЕКа.

- Мы действуем агрессивно, не даем соперникам спокойно работать с мячом. Играем не так, как все – ромбом. Считаю, что это наше сильное качество. Также мы много контролируем мяч.

Мы спокойно играем, но хромает реализация. С тем же "Лестером" у нас первых был момент. Также с "Брагой" было много возможностей. Думаю, с АЕКом мы будем забивать с первого момента, – сказал Кочергин в эфире канала "Футбол 1".