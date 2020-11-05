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Кочергин: Заря спокойно играет, но хромает реализация
Справятся ли луганчане с гостями из Греции?
Хавбек луганской "Зари"
- Мы действуем агрессивно, не даем соперникам спокойно работать с мячом. Играем не так, как все – ромбом. Считаю, что это наше сильное качество. Также мы много контролируем мяч.
Мы спокойно играем, но хромает реализация. С тем же "Лестером" у нас первых был момент. Также с "Брагой" было много возможностей. Думаю, с АЕКом мы будем забивать с первого момента, – сказал Кочергин в эфире канала "Футбол 1".
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Источник:Футбол 1/2/3
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