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Кочергин: Заря спокойно играет, но хромает реализация

Лига Европы
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Справятся ли луганчане с гостями из Греции?

Кочергин: Заря спокойно играет, но хромает реализация
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Хавбек луганской "Зари" Владислав Кочергин рассказал о готовности к матчу Лиги Европы против АЕКа.

- Мы действуем агрессивно, не даем соперникам спокойно работать с мячом. Играем не так, как все – ромбом. Считаю, что это наше сильное качество. Также мы много контролируем мяч.

Мы спокойно играем, но хромает реализация. С тем же "Лестером" у нас первых был момент. Также с "Брагой" было много возможностей. Думаю, с АЕКом мы будем забивать с первого момента, – сказал Кочергин в эфире канала "Футбол 1".

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Владислав Кочергин
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Источник:
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