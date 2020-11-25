Скрипник: Мы приехали в Афины не для того, чтобы посмотреть город и уехать домой ни с чем

Главный тренер " Зари " Виктор Скрипник на предматчевой пресс-конференции рассказал, чего он ожидает от выездного матча 4-го тура Лиги Европы с АЕКом.

- Любая игра, которая будет, это конечно же возможность себя проявить, сыграть качественно. После поражения дома – шансы на выход из группы очень малы, но каждая игра это вызов для ребят, мы хотим побороться и показать себя на высшем уровне. Мы играем на выезде, но мы настраиваемся только на победу.

Мы не играем каждый год в Еврокубках, но каждое выступление, повторюсь, что это возможность себя проявить, себя показать, сравнить себя с отличными командами, которые так же с нами выступают. Новая игра это вызов для игроков основы и молодых ребят.

- После матча, который прошёл в Запорожье прошло уже 3 недели, вы наверное, уже более чем детально изучили все аспекты и ошибки. Есть ли поправки, смотря на тот матч на завтрашнюю игру?

- Конечно, они есть. Грубо говоря, завтра у нас будет второй тайм противостояния, первый мы проиграли. Снова мы, к сожалению, играем без зрителей. Мы собираемся показать игру лучше, чем она была в Запорожье, ликвидировать те ошибки, которые были. Теперь мы знаем более детально соперников, но и так же они нас смогли изучить детальнее. Во время паузы мы всё разбирали, занимались улучшением моментов и игры так же. Только завтрашняя игра покажет "что к чему".

- Завтра естественно будет совершенно другая игра, начиная с того, что она выездная. Если вам удастся победить, что кроме 3-х очков вы вынесете от этой игры? Тренер "АЕКа" сказал, что это уже будет заключительная игра по возможностям, как для "Зари" так и для них, для греков это последний шанс зацепиться за выход из группы.

- Мы приехали в Афины не для того, чтобы посмотреть прекрасный город, сыграть на отличном стадионе и уехать домой ни с чем. Завтра ключевая игра, мы хотим пополнить свою турнирную таблицу максимумом с завтрашней игры. Играешь не каждый год против таких сильных Европейских команд. Мы к этому стремились, мы сейчас здесь для того, чтобы показывать хороший футбол и главное результат.

- Увидели мы, что не в полном составе команда прилетела в Грецию, есть небольшие кадровые проблемы, расскажите про них.

- Мы всегда волнуемся, когда сдаём тесты на Коронавирус, сейчас ужасное положение в мире, да и в Украине так же. Практически в каждой команде есть инфицированные, хоть даже и была информация, что и нас это коснулось, но такое произошло лишь в дублирующем составе. А те ребята, которые остались дома – у них просто, банальные травмы, Дмитрий Хомченовский и Ловро Цвек потянули мышцы. Но не думаю, что они на долго выпали из состава, хотя, тем не менее, обидно, что такое случается. Но у нас хватает людей: 17 полевых, 3 вратаря. Нужное количество игроков есть, все готовы завтра выступить.

- После прошлого поединка, какие изменения произошли в команде, корректировки для того, чтобы команда была готова завтра сыграть иначе.

- Это повседневная работа всех спортсменов, анализировать свои игры, всегда ищешь другие возможности и улучшения. Так что это процесс, который не прекращается и каждую игру можно сравнить с экзаменом, мы 3 недели упорно к нему готовились и посмотрим завтра, насколько хорошо мы его сдадим.