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Скрипник: Мы приехали в Афины не для того, чтобы посмотреть город и уехать домой ни с чем

Лига Европы
(3 голосов)

Наставник луганчан поделился ожиданиями от выездного матча с АЕКом

Скрипник: Мы приехали в Афины не для того, чтобы посмотреть город и уехать домой ни с чем
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник на предматчевой пресс-конференции рассказал, чего он ожидает от выездного матча 4-го тура Лиги Европы с АЕКом.

- Любая игра, которая будет, это конечно же возможность себя проявить, сыграть качественно. После поражения дома – шансы на выход из группы очень малы, но каждая игра это вызов для ребят, мы хотим побороться и показать себя на высшем уровне. Мы играем на выезде, но мы настраиваемся только на победу.

Мы не играем каждый год в Еврокубках, но каждое выступление, повторюсь, что это возможность себя проявить, себя показать, сравнить себя с отличными командами, которые так же с нами выступают. Новая игра это вызов для игроков основы и молодых ребят.

- После матча, который прошёл в Запорожье прошло уже 3 недели, вы наверное, уже более чем детально изучили все аспекты и ошибки. Есть ли поправки, смотря на тот матч на завтрашнюю игру?

- Конечно, они есть. Грубо говоря, завтра у нас будет второй тайм противостояния, первый мы проиграли. Снова мы, к сожалению, играем без зрителей. Мы собираемся показать игру лучше, чем она была в Запорожье, ликвидировать те ошибки, которые были. Теперь мы знаем более детально соперников, но и так же они нас смогли изучить детальнее. Во время паузы мы всё разбирали, занимались улучшением моментов и игры так же. Только завтрашняя игра покажет "что к чему".

- Завтра естественно будет совершенно другая игра, начиная с того, что она выездная. Если вам удастся победить, что кроме 3-х очков вы вынесете от этой игры? Тренер "АЕКа" сказал, что это уже будет заключительная игра по возможностям, как для "Зари" так и для них, для греков это последний шанс зацепиться за выход из группы.

- Мы приехали в Афины не для того, чтобы посмотреть прекрасный город, сыграть на отличном стадионе и уехать домой ни с чем. Завтра ключевая игра, мы хотим пополнить свою турнирную таблицу максимумом с завтрашней игры. Играешь не каждый год против таких сильных Европейских команд. Мы к этому стремились, мы сейчас здесь для того, чтобы показывать хороший футбол и главное результат.

- Увидели мы, что не в полном составе команда прилетела в Грецию, есть небольшие кадровые проблемы, расскажите про них.

- Мы всегда волнуемся, когда сдаём тесты на Коронавирус, сейчас ужасное положение в мире, да и в Украине так же. Практически в каждой команде есть инфицированные, хоть даже и была информация, что и нас это коснулось, но такое произошло лишь в дублирующем составе. А те ребята, которые остались дома – у них просто, банальные травмы, Дмитрий Хомченовский и Ловро Цвек потянули мышцы. Но не думаю, что они на долго выпали из состава, хотя, тем не менее, обидно, что такое случается. Но у нас хватает людей: 17 полевых, 3 вратаря. Нужное количество игроков есть, все готовы завтра выступить.

- После прошлого поединка, какие изменения произошли в команде, корректировки для того, чтобы команда была готова завтра сыграть иначе.

- Это повседневная работа всех спортсменов, анализировать свои игры, всегда ищешь другие возможности и улучшения. Так что это процесс, который не прекращается и каждую игру можно сравнить с экзаменом, мы 3 недели упорно к нему готовились и посмотрим завтра, насколько хорошо мы его сдадим.

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Виктор Скрипник
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (14)
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Геродот (Винница)
25.11.2020 в 23:23
Будет наверное такой же результат, как вчера в Киеве и сегодня в Германии.
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.11.2020 в 23:17
Ви так, "ни с чем" вже не один рік катаєтесь. І ця поїздка --- не виняток.
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ZSTV1223 (Черкаси)
25.11.2020 в 22:46
Вже приїхали. Слова вже нічого не значать.
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0
0
alex.belogubko (одесса)
25.11.2020 в 22:43
торбу для голов взяли --молчал бы уже --гранды Украины ШД и ДК проигрывают а вы чем хуже
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Їжак Сергій (Маріуполь)
25.11.2020 в 22:26
Гол хоть один грекам забейте и то ладно... бо ДК и ШД "не шмогли"...
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0
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Dnepr-75 (Днiпро)
25.11.2020 в 22:07
Та хоть город посмотрите,чего порожняки катать.
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+3
0
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Hugo64 (PARIS)
25.11.2020 в 21:58
ВИТЯ ты что то путаешь- ЗАРЯ на протяжении 6 лет играеет постоянно в еврокубках- хотя и звезд снеба не хватала НО ИГРАЛА ДОСТОЙНО-кроме этого года-КТО ВИНОВЕН что нет игроков- ведь уже говорилось что карт бланш СКРИПНИК получил полный-теперь жалуется что всего 17 игроков - ВИНОВЕН ТО САМ-скорее всего СКОРО НА ВЫХОД
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0
0
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Romerik (YNWA)
25.11.2020 в 21:57
Согласен. Ещё нужно сувениры купить на холодильники... Без этого как то не комильфо возвращатся...
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+1
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kiwa83 (черкаси)
25.11.2020 в 21:53
4:0, надо своих поддержать
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+2
0
Зритель (Харьков)
25.11.2020 в 22:00
Ну - может и меньше пропустят.
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0
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Дрюон (Одесса)
25.11.2020 в 21:50
Город можете не смотреть.
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0
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tolina-ystas (Краматорск)
25.11.2020 в 21:49
Опять пургу метет перед игрой.
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0
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Не дармоед (Запорожье)
25.11.2020 в 21:42
Витя, хорош п.здеть.
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+2
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Лекарь (село Дарница)
25.11.2020 в 21:51
Лучше и не скажешь
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