Наставник АЕК о поединке с Зарей: Этот матч будет решающим

Итальянский наставник греческого АЕК Массимо Каррера на пресс-конференции накануне матча 4 тура Лиги Европы с луганской " Зарей " (сегодня в 20:00) ответил на вопрос, что он сделает, чтобы его игроки не расслабились после счета первого матча.

Игра с "Зарей" имеет решающее значение. Победа позволит нам надеяться на квалификацию. Не следует думать, что это будет легкая борьба. Мы должны терпеть, биться, выходить на поле с боевым настроем.

Каррера отметил, что АЕК всегда делает то, что может, не зависимо от соперника.

В зависимости от соперника, конечно, есть разные ситуации. Но наша цель - всегда побеждать. Самое главное - знать, что мы имеем дело с качественной командой. Если мы считаем, что нам будет легко, могут возникнуть проблемы. Мы должны быть заточены на победу.

Коуча спросили об отсутствии атакующего игрока Петроса Манталоса и кто его заменит в игре с луганчанами. Тренер, конечно, не раскрыл своих планов, но отметил, что имеет определенные идеи.

К тренировкам с командой вернулся полузащитник сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия.

Он тренируется с нами 2-3 дня. Думаю, он сможет сыграть с "Зарей", но он не в такой физической готовности, чтобы провести целый матч. Ему надо будет постепенно увеличивать игровое время.

Массимо Карреру спросили, есть ли приоритетность Лиги Европы как турнира для АЕК.