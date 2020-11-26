  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Наставник АЕК о поединке с Зарей: Этот матч будет решающим
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник АЕК о поединке с Зарей: Этот матч будет решающим

Лига Европы
(1 голосов)

Греки увидели возможность побороться за квалификацию

Наставник АЕК о поединке с Зарей: Этот матч будет решающим
Новина українською

Итальянский наставник греческого АЕК Массимо Каррера на пресс-конференции накануне матча 4 тура Лиги Европы с луганской "Зарей" (сегодня в 20:00) ответил на вопрос, что он сделает, чтобы его игроки не расслабились после счета первого матча.

Игра с "Зарей" имеет решающее значение. Победа позволит нам надеяться на квалификацию. Не следует думать, что это будет легкая борьба. Мы должны терпеть, биться, выходить на поле с боевым настроем.

Каррера отметил, что АЕК всегда делает то, что может, не зависимо от соперника.

В зависимости от соперника, конечно, есть разные ситуации. Но наша цель - всегда побеждать. Самое главное - знать, что мы имеем дело с качественной командой. Если мы считаем, что нам будет легко, могут возникнуть проблемы. Мы должны быть заточены на победу.

Коуча спросили об отсутствии атакующего игрока Петроса Манталоса и кто его заменит в игре с луганчанами. Тренер, конечно, не раскрыл своих планов, но отметил, что имеет определенные идеи.

К тренировкам с командой вернулся полузащитник сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия.

Он тренируется с нами 2-3 дня. Думаю, он сможет сыграть с "Зарей", но он не в такой физической готовности, чтобы провести целый матч. Ему надо будет постепенно увеличивать игровое время.

Массимо Карреру спросили, есть ли приоритетность Лиги Европы как турнира для АЕК.

Нет, для нас приоритетной является каждая игра, мы всегда стремимся победы. К Рождеству у нас 8 игр, это будет 8 финалов. Мы будем вступать в каждую игру с мыслями о победе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Лига Европы Массимо Каррера
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...