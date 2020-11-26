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Наставник АЕК о поединке с Зарей: Этот матч будет решающим
Греки увидели возможность побороться за квалификацию
Итальянский наставник греческого АЕК Массимо Каррера на пресс-конференции накануне матча 4 тура Лиги Европы с луганской "
Игра с "Зарей" имеет решающее значение. Победа позволит нам надеяться на квалификацию. Не следует думать, что это будет легкая борьба. Мы должны терпеть, биться, выходить на поле с боевым настроем.
Каррера отметил, что АЕК всегда делает то, что может, не зависимо от соперника.
В зависимости от соперника, конечно, есть разные ситуации. Но наша цель - всегда побеждать. Самое главное - знать, что мы имеем дело с качественной командой. Если мы считаем, что нам будет легко, могут возникнуть проблемы. Мы должны быть заточены на победу.
Коуча спросили об отсутствии атакующего игрока Петроса Манталоса и кто его заменит в игре с луганчанами. Тренер, конечно, не раскрыл своих планов, но отметил, что имеет определенные идеи.
К тренировкам с командой вернулся полузащитник сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия.
Он тренируется с нами 2-3 дня. Думаю, он сможет сыграть с "Зарей", но он не в такой физической готовности, чтобы провести целый матч. Ему надо будет постепенно увеличивать игровое время.
Массимо Карреру спросили, есть ли приоритетность Лиги Европы как турнира для АЕК.
Нет, для нас приоритетной является каждая игра, мы всегда стремимся победы. К Рождеству у нас 8 игр, это будет 8 финалов. Мы будем вступать в каждую игру с мыслями о победе.
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