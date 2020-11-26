Громов: Перед матчем Скрипник сказал, что только на поле мы можем ответить на критику

Нападающий "Зари" Артем Громов в эфире ТК "Футбол" прокомментировал разгромную победу над АЕКом (3:0) в 4 туре группового этапа Лиги Европы.

"Наш тренер перед матчем сказал, что только на поле мы можем ответить на критику. Я счастлив, что у нас сегодня это получилось.

Мой гол? Просто побежал на ближнюю штангу, немного черкнул, повезло, что мяч отскочил, и уже добил в пустые. Классно! Иногда мне отскакивает, иногда - кому-то другому. Все сложилось наилучшим образом.

Это концентрация. В определенном эпизоде ты разворачиваешься и смотришь что дальше. А дальше - мяч перед пустыми воротами. Классно!

Ранее я только в плей-офф забивал. Очень доволен, что сегодня удалось отметиться точным ударом", - сказал Громов.