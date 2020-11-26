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Громов: Перед матчем Скрипник сказал, что только на поле мы можем ответить на критику
Заря на выезде разгромила АЕК
Нападающий "Зари" Артем Громов в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Наш тренер перед матчем сказал, что только на поле мы можем ответить на критику. Я счастлив, что у нас сегодня это получилось.
Мой гол? Просто побежал на ближнюю штангу, немного черкнул, повезло, что мяч отскочил, и уже добил в пустые. Классно! Иногда мне отскакивает, иногда - кому-то другому. Все сложилось наилучшим образом.
Это концентрация. В определенном эпизоде ты разворачиваешься и смотришь что дальше. А дальше - мяч перед пустыми воротами. Классно!
Ранее я только в плей-офф забивал. Очень доволен, что сегодня удалось отметиться точным ударом", - сказал Громов.
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