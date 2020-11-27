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Результативная перестрелка. Брага – Лестер 3:3. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
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Англичане не увезли из Португалии 3 зачетных пункта

Результативная перестрелка. Брага – Лестер 3:3. Обзор матча и видео голов
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Пока "АЕК" и "Заря" играли в матче за третью строчку турнирной таблицы своего квартета, лидеры группы "Брага" и "Лестер" устроили битву за первое место в своем зачете. Португальцы трижды выходили вперед, но не смогли удержать победу – каждый раз подопечные Роджерса успешно сравнивали счет на табло.

Смотрите видеообзор матча 4-го тура группового раунда ЛЕ "Брага" – "Лестер".

Брага. "Муниципальный стадион".

"Брага" – "Лестер" 3:3

Голы: Эль-Мусрати (4), Паулиньо (24), Франсержиу (90) – Барнс (9), Томас (79), Варди (90+5)

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В статье: Лига Европы Брага Лестер Сити
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