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Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Полный провал Гента, уверенность Арсенала, очередной гол Кайоде

Лига Европы
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Коротко обо всем

ЛЕ. Полный провал Гента, уверенность Арсенала, очередной гол Кайоде
UA-Футбол
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Завершилась первая часть матчей четвертого тура Лиги Европы. Кратко пробежимся по всем результатам.

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Группа А

ЦСКА (София) - Янг Бойз 0:1
Гол: Нсаме 34

Вторая победа для швейцарской команды, которая по балам доганяет "Рому" Пауло Фонсеки. Правда римляне сыграют позже и в случае виктории досрочно оформят выход в плей-офф.

Группа В

Мольде - Арсенал 0:3
Голы: Пепе 50, Нельсон 55, Балгун 83

Команда Микеля Артеты продолжает уверенно шагать по турниру, добыв четвертую победу в четырех матчах. "Канониры" возглавили группу, и, вероятнее всего, ниже первого места не опустятся

Группа G

АЕК - Заря 0:3 - отчет о матче
Голы: Громов 61, Кабаев 72, Юрченко 86

Брага - Лестер 3:3
Голы: Эль-Мусрати 4, Паулиньо 24, Франсержиу 90 - Барнс 9, Томас 79, Варди 90+5

Пока "АЕК" и "Заря" играли в матче за третью строчку, "Брага" и "Лестер" устроили битву за первое место в группе. Португальцы трижды выходили вперед, но по итогу не смогли удержать победу.

Группа Н

Лилль - Милан 1:1 - отчет о матче
Гол: Бамба 65 - Кастальехо 46

Спарта - Селтик 4:1
Голы: Ханко 27, Юлиш 38, 80, Плавшич 90+4 - Эдуард 15

Шотландский "Селтик" продолжает усугублять кризис, проиграв свой третий еврокубковый матч. Справедливо последнее место команды Леннона, выше которого они вряд ли поднимутся.

Группа J

ЛАСК - Антверпен 0:2
Гол: Рафаэлов 58, Геркенс 83

Сразу три клуба в группе J ведут борьбу за выход в плей-офф. И если "Тоттенхэм" играет во втором слоте, то австрийцы и бельгийцы должны были кровь из носу побеждать, чтобы увеличивать шансы. Куда больше повезло гостям, которые забили победный гол после удаления у соперника.

Группа I

Карабах - Сивасспор 2:3
Голы: Зубир 8, Матич 51 - Коне 40 (п), 72 Кайоде 58

Маккаби - Вильярреал 1:1
Голы: Пешич 47 - Баена 45

Турецкому "Сивасспору" тяжело давался матч против "Карабаха", но Ларри Кайоде, который, напомним, принадлежит "Шахтеру", забил в четвертой игре подряд, сумев помочь своей команде. Не проиграл и "Вильярреал" Эмери - испанцы продолжают возглавлять группу.

Группа К

Вольфсбергер - Динамо (Загреб) 0:3
Гол: Майер 60, Петкович 75, Иванушеч 90+1

ЦСКА - Фейеноорд 0:0

Весь второй тайм московский "ЦСКА" играл в большинстве, но не сумел обыграть "Фейеноорд", и продолжил занимать последнее место. А вот хорватское "Динамо" воспользовалось осечками соперника, укрепившись в качестве лидера.

Группа L

Слован - Хоффенхайм 0:2 - отчет о матче
Гол: Баумгартнер 77, Крамарич 89 (п)

Гент - Црвена Звезда 0:2
Голы: Петрович 2, Милунович 58

Бельгийский "Гент", в составе которого играют три украинца, продолжает находиться на дне - ноль побед уже в четырех играх. Сербская "Црвена Звезда" дважды забила на выезде и укрепилась на втором месте.

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В статье: Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив) ЦСКА (Москва) Арсенал (Лондон) АЕК (Афины) Динамо (Загреб) Слован (Либерец) ЦСКА (София) Янг Бойз (Берн) Мольде Селтик (Глазго) Хоффенхайм (Зинсхайм) Спарта (Прага) Црвена Звезда (Белград) Вильярреал Фейеноорд (Роттердам) Карабах (Агдам) Милан "Лестер Сити" Брага Сивасспор (Сивас) Гент Вольфсбергер Антверпен Лилль ЛАСК
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