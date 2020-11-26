ЛЕ. Полный провал Гента, уверенность Арсенала, очередной гол Кайоде

Завершилась первая часть матчей четвертого тура Лиги Европы. Кратко пробежимся по всем результатам.

Группа А

ЦСКА (София) - Янг Бойз 0:1

Гол: Нсаме 34

Вторая победа для швейцарской команды, которая по балам доганяет "Рому" Пауло Фонсеки. Правда римляне сыграют позже и в случае виктории досрочно оформят выход в плей-офф.

Группа В

Мольде - Арсенал 0:3

Голы: Пепе 50, Нельсон 55, Балгун 83

Команда Микеля Артеты продолжает уверенно шагать по турниру, добыв четвертую победу в четырех матчах. "Канониры" возглавили группу, и, вероятнее всего, ниже первого места не опустятся

Группа G

АЕК - Заря 0:3 - отчет о матче

Голы: Громов 61, Кабаев 72, Юрченко 86

Брага - Лестер 3:3

Голы: Эль-Мусрати 4, Паулиньо 24, Франсержиу 90 - Барнс 9, Томас 79, Варди 90+5

Пока "АЕК" и "Заря" играли в матче за третью строчку, "Брага" и "Лестер" устроили битву за первое место в группе. Португальцы трижды выходили вперед, но по итогу не смогли удержать победу.

Группа Н

Лилль - Милан 1:1 - отчет о матче

Гол: Бамба 65 - Кастальехо 46

Спарта - Селтик 4:1

Голы: Ханко 27, Юлиш 38, 80, Плавшич 90+4 - Эдуард 15

Шотландский "Селтик" продолжает усугублять кризис, проиграв свой третий еврокубковый матч. Справедливо последнее место команды Леннона, выше которого они вряд ли поднимутся.

Группа J

ЛАСК - Антверпен 0:2

Гол: Рафаэлов 58, Геркенс 83

Сразу три клуба в группе J ведут борьбу за выход в плей-офф. И если "Тоттенхэм" играет во втором слоте, то австрийцы и бельгийцы должны были кровь из носу побеждать, чтобы увеличивать шансы. Куда больше повезло гостям, которые забили победный гол после удаления у соперника.

Группа I

Карабах - Сивасспор 2:3

Голы: Зубир 8, Матич 51 - Коне 40 (п), 72 Кайоде 58

Маккаби - Вильярреал 1:1

Голы: Пешич 47 - Баена 45

Турецкому "Сивасспору" тяжело давался матч против "Карабаха", но Ларри Кайоде, который, напомним, принадлежит "Шахтеру", забил в четвертой игре подряд, сумев помочь своей команде. Не проиграл и "Вильярреал" Эмери - испанцы продолжают возглавлять группу.

Группа К

Вольфсбергер - Динамо (Загреб) 0:3

Гол: Майер 60, Петкович 75, Иванушеч 90+1

ЦСКА - Фейеноорд 0:0

Весь второй тайм московский "ЦСКА" играл в большинстве, но не сумел обыграть "Фейеноорд", и продолжил занимать последнее место. А вот хорватское "Динамо" воспользовалось осечками соперника, укрепившись в качестве лидера.

Группа L

Слован - Хоффенхайм 0:2 - отчет о матче

Гол: Баумгартнер 77, Крамарич 89 (п)

Гент - Црвена Звезда 0:2

Голы: Петрович 2, Милунович 58

Бельгийский "Гент", в составе которого играют три украинца, продолжает находиться на дне - ноль побед уже в четырех играх. Сербская "Црвена Звезда" дважды забила на выезде и укрепилась на втором месте.