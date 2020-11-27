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Фонсека выходит в плей-офф: Клуж - Рома 0:2. Видео голов и обзор матча
Пятая кряду победа римлян
"Рома" под руководством Пауло Фонсеки стала одним из клубов, который уже вышел в плей-офф Лиги Европы. Путёвку в 1/16 финала турнире "волкам" принесла победа в Румынии над "Клужем". Хоть нули на табло и держались до начала второго тайма, однако номинальный фаворит всё же своего добился и возвращается в Вечный город с тремя очками.
"Клуж" - "Рома" 0:2
Голы: Дебелюк 49 (авт.), Верету 67 (пен.)
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