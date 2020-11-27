Нидерландцы остаются в игре. ПСВ - ПАОК 3:2. Видео обзор и голов матча

Вашему вниманию видеообзор поединка Лиги Европы между "ПСВ" и "ПАОКом". В матче несколько раз менялся лидер, а всего на двоих было забито пять голов.

Победителями вышли голландцы, которые благодаря заработанным трем очкам опередили греческого соперника и стали вторыми. Впереди них "Гранада" и на проход дальше претендуют сразу три коллектива. Теоритические шансы остались и у "Омонии".

ПСВ - ПАОК 3:2

Голы: Варела 4, Цолис 13, Мален 53 - Гакпо 20, Мадуэке 51